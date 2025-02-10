Carta de Mincomercio pide nota diplomática para denunciar el Tratado de Libre Comercio con Israel

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo envió a la Cancillería una comunicación formal en la que solicita adelantar las gestiones necesarias para denunciar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia e Israel.

Gobierno notifica intención de denunciar Tratado de Libre Comercio con Israel

La carta, firmada por la ministra de Comercio, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, está dirigida a la canciller y pide el envío de una Nota Diplomática al Gobierno israelí, en cumplimiento del artículo 15.4 del acuerdo, que establece la posibilidad de una denuncia unilateral.

Según el documento, la decisión responde a una directriz del presidente de la República dentro de la política exterior y comercial del país.

El propósito es dar inicio al proceso de denuncia del tratado, garantizando que se cumplan las formalidades previstas en el derecho internacional.

“En atención a la directriz impartida por el señor Presidente de la República, en el marco de la política exterior y comercial del país, el Gobierno Nacional ha considerado procedente iniciar el proceso de denuncia del Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y el Estado de Israel”, se lee en el documento.

El artículo también establece que la denuncia surtirá efectos seis meses después de que la contraparte reciba la notificación oficial.

Carta de Mincomercio pide denunciar el Tratado de Libre Comercio con Israel

El Ministerio de Comercio subrayó la importancia de coordinar este trámite con otras entidades del Estado para asegurar que la decisión del Gobierno colombiano se ejecute de manera ordenada y conforme a los procedimientos internacionales.

“Lo anterior teniendo en cuenta que el Artículo 15.4 del TLC Colombia – Israel, establece la posibilidad de adelantar una denuncia unilateral, siempre y cuando la Parte que lo solicita siga el procedimiento que consta en su mismo articulado. De conformidad con el mencionado Artículo, cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante una Nota Diplomática a la otra Parte. Tal denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha de recepción de la notificación a la otra parte”.