Exministra Buitrago señala por primera vez a Otty Patiño por presuntas presiones para trasladar presos y frenar extradiciones

Las denuncias de la exministra de Justicia de Petro, Ángela María Buitrago, ya habían sacudido los cimientos del gobierno con señalamientos contra la congresista del Pacto Histórico Isabel Zuleta, el ministro del Interior Armando Benedetti y la hoy directora del Fondo de Adaptación Angie Rodríguez.

En entrevista exclusiva con Noticias RCN, la exministra dirigió por primera vez sus acusaciones hacia el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, por un episodio que calificó como una “intromisión indebida”.

Comisionado Patiño habría intentado frenar la extradición de ‘HH’

Al parecer, todo inició con la solicitud hecha por el comisionado para intentar frenar la extradición de alias HH, presunto integrante del ELN, a pesar de la existencia del concepto favorable emitido por la Corte Suprema de Justicia.

“Quería que se fallara de manera negativa y no se concediera la extradición. Esa es una intromisión indebida”, insistió Buitrago.

Además, confirmó que a su oficia llegó un concepto negativo de parte de Patiño, con lo que habría incurrido en una falta al intervenir en funciones ajenas a la Oficina del Alto Comisionado de Paz.

Otro de los puntos de la denuncia tiene que ver con las órdenes que se impartirían en la denominada Mesa de Itagüí, pues Buitrago sostiene que el comisionado habría tenido pleno conocimiento de lo que hacía la polémica congresista Isabel Zuleta, ya denunciada en ocasiones por presuntas irregularidades en el manejo de los diálogos con cabecillas del Valle de Aburrá en el marco de la paz total.

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“En algunas de las reuniones me molestó la posición de querer beneficiar a algunos presos”, aseveró.

Traslados de presos y reuniones entre criminales en las cárceles

Según la exministra, Patiño le consultó en varias oportunidades sobre posibles traslados de personas privadas de la libertad y reuniones entre integrantes de grupos armados dentro de las cárceles.

Incluso, aseguró que una de esas consultas buscaba establecer si era posible reunir en un mismo espacio a integrantes de un grupo armado recluidos en prisión, identificados por ella durante la entrevista como “Los Comuneros”.

Su respuesta, según dijo, siempre fue la misma: la Paz Total no podía estar por encima del régimen penitenciario ni convertirse en un mecanismo para otorgar privilegios a personas condenadas.

“Él preguntaba de manera genérica sobre el tema. Yo no tenía competencia para pronunciarme sobre eso, porque era de competencia del presidente y del comisionado”, indicó Buitrago sobre las preguntas relacionadas con traslados y beneficios a criminales.

Buitrago agregó que también rechazó propuestas para realizar encuentros de internos de alta peligrosidad en espacios abiertos. Y sostuvo que el denominado “tarimazo”, ocurrido apenas un mes después de su salida del Ministerio, nunca habría sido autorizado durante su administración.

Angie Rodríguez nuevamente bajo la lupa

Las revelaciones de la exministra volvieron a hacer énfasis sobre las presuntas presiones para nombramientos en el Ministerio de Justicia.

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Buitrago ya había denunciado que Angie Rodríguez la presionó para designar como directora de Política de Drogas a una candidata que, según afirma, no cumplía los requisitos exigidos para el cargo.

Sin embargo, contó a Noticias RCN que, tras su salida del Ministerio, ese nombramiento finalmente sí se concretó.

Según su relato, Recursos Humanos había advertido que la candidata no cumplía el perfil requerido. No obstante, el manual de funciones habría sido modificado posteriormente, permitiendo que la persona recomendada por Rodríguez asumiera la Dirección de Política de Drogas en calidad de encargada.

Para la exministra, esa dependencia es una de las más estratégicas del sector Justicia y debe estar en manos de un perfil altamente técnico, por el papel que desempeña en la lucha contra el narcotráfico y las economías criminales.

Aunque buscamos a Otty Patiño para que se pronunciara sobre los señalamientos, Noticias RCN no obtuvo respuesta.