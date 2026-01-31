¿Hasta cuándo lloverá en Colombia? Esto dice el Ideam sobre intensas lluvias de enero

El Ideam explica por qué enero ha sido inusualmente lluvioso y qué se puede esperar del clima en las próximas semanas en Bogotá y otras ciudades del país.

RELACIONADO Ideam entrega pronóstico del clima para fin de año en Colombia

Las fuertes lluvias que se han registrado en ciudades como Bogotá, Medellín y otras zonas de la región Andina han generado preocupación entre los ciudadanos, especialmente porque enero suele ser uno de los meses más secos del año en Colombia. Sin embargo, este 2026 ha mostrado un comportamiento climático muy distinto, con aguaceros intensos y persistentes que incluso han provocado emergencias por inundaciones y deslizamientos en varias regiones del país.

En entrevista con Recap, Mirovan Sverko Navarrete, meteorólogo del Ideam, explicó que las condiciones actuales son atípicas para esta época. Normalmente, enero se caracteriza por cielos más despejados y baja nubosidad, pero este año varios factores atmosféricos se han combinado y han alterado por completo el patrón climático habitual.

¿Por qué está lloviendo tanto en enero?

Según el experto, entre las principales causas de este aumento de lluvias están el ingreso de grandes cantidades de humedad desde la Amazonía brasileña, la influencia de corrientes de aire provenientes del océano Pacífico y la activación de un patrón atmosférico conocido como la oscilación Madden-Julian, que favorece la formación de nubes y precipitaciones intensas. “Todos estos factores se han combinado y han provocado que enero sea uno de los más lluviosos de los últimos años”, explicó Sverko Navarrete.

El impacto ya se ha sentido con fuerza en varias ciudades. En Medellín, por ejemplo, se han registrado lluvias que en menos de una hora alcanzaron niveles similares a los de todo un mes, lo que ha generado inundaciones, deslizamientos y graves afectaciones en la movilidad. En Bogotá, las jornadas de lluvia persistente también se han vuelto frecuentes, un comportamiento poco común para esta época del año.

De acuerdo con datos del Ideam, este enero superará los registros de los dos últimos años, consolidándose como uno de los más lluviosos en el inicio del calendario reciente.

¿Hasta cuándo seguirán las lluvias? El panorama, por ahora, no es alentador. El meteorólogo explicó que este comportamiento se conectará con la primera temporada de lluvias del año, que normalmente comienza a mediados de marzo. Además, febrero también se perfila con precipitaciones por encima del promedio, por lo que no se esperan condiciones secas en el corto plazo.

Ante este escenario, el Ideam recomienda a la ciudadanía estar atenta a los pronósticos oficiales, evitar zonas de alto riesgo por deslizamientos o inundaciones y seguir las indicaciones de las autoridades locales para prevenir emergencias.