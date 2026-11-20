El Regiotram del Norte, conocido también como el Tren de Zipaquirá, llegó a la agenda internacional de inversiones de Milagro Week, en Nueva York, donde fue presentado como una de las iniciativas estratégicas de Bogotá y Cundinamarca ante inversionistas internacionales.

El proyecto ferroviario, que contempla recursos por $17,4 billones, tiene previsto seleccionar a su concesionario a mediados de 2027.

La iniciativa fue incluida entre los 15 proyectos de Bogotá-Región que se dieron a conocer durante este encuentro, liderado por la Vicepresidencia de la República, en cabeza de José Manuel Restrepo.

La presentación internacional coincide con los avances del proceso licitatorio y con las gestiones de las autoridades regionales para garantizar su desarrollo.

¿En qué va el proyecto del Regiotram del Norte?

Desde Zipaquirá, el alcalde Fabián Rojas y el gerente de la Empresa Férrea Regional (EFR), Orlando Santiago Cely, explicaron el estado actual del proyecto y los pasos que siguen para concretar su construcción y operación.

“Que el Tren de Zipaquirá esté presente en esta agenda internacional es una gran noticia para nuestra ciudad y para Sabana Centro”, manifestó Rojas, quien destacó la articulación entre el Gobierno nacional, la Gobernación de Cundinamarca y los alcaldes de la región.

El mandatario también recordó que, después del Encuentro Regional de Bogotá y Cundinamarca, realizado el 26 de octubre, solicitó al Gobierno nacional priorizar el Regiotram del Norte dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.

¿Cuándo se escogerá al concesionario del Regiotram?

El proyecto cuenta con una financiación de $14,2 billones aportados por la Nación y otros $3,2 billones provenientes de Cundinamarca. Según explicó el gerente de la EFR, la iniciativa ya superó la fase de estructuración y abrió su proceso licitatorio en julio de 2026.

La siguiente etapa será escoger, hacia mediados de 2027, al concesionario responsable de desarrollar los diseños, ejecutar las obras y operar el sistema ferroviario.

El tren tendrá un recorrido de 48,9 kilómetros y conectará a Bogotá con Chía, Cajicá y Zipaquirá. Para ello, se proyectan 17 estaciones, dos de ellas en Zipaquirá, y una flota de 26 trenes eléctricos.

Las estimaciones iniciales apuntan a que el sistema podrá transportar alrededor de 187.000 pasajeros al día y beneficiar a cerca de un millón de habitantes de la región. Entre sus objetivos está mejorar los desplazamientos y facilitar el acceso a oportunidades laborales, educativas y comerciales.

Las fechas previstas para la operación del Regiotram del Norte

De acuerdo con el cronograma de la Empresa Férrea Regional, las obras se desarrollarían entre 2029 y 2034, año en el que se proyecta el inicio de operaciones.

Mientras avanzan los trámites para elegir al concesionario, las autoridades nacionales y departamentales, junto con los municipios de Sabana Centro, mantienen la coordinación institucional para impulsar una obra que busca fortalecer la conexión entre Bogotá y los municipios del norte de Cundinamarca.