Cartagena tiene la primera unidad móvil de atención para perros y gatos

Cartagena avanza cada vez más por la protección y bienestar de los animales por lo que diferentes proteccionistas se han reunido para luchar en contra de los diferentes casos de maltrato y abandono animal que se presentan a diario en la ciudad amurallada.

De esta manera, la ciudad celebró la puesta en marcha de la primera unidad móvil de atención para perros y gatos. Esta busca brindar una atención médica a los animales de diferentes comunidades y luchar contra el maltrato animal.

Unidad móvil para mascotas en Cartagena

La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) inauguró la primera Unidad Móvil Veterinaria junto con un escuadrón anti maltrato para acercar servicios médicos a la comunidad y reforzar la protección de los animales.

El espacio, diseñado para proteger y cuidar a los animales en condición de calle, contará con diferentes servicios como consulta externa, laboratorio clínico, quirófano, entre otros.

El grupo de especialistas también estará conformado por profesionales en veterinaria, derecho, psicología, trabajo social y gestión comunitaria, quienes trabajarán junto a la Policía Ambiental para atender los casos de maltrato animal que se presenten.

Según la UMATA, esta sería la primera de tres unidades móviles veterinarias que se entregarán en las tres localidades durante la administración. Así mismo, ya se han realizado más de dos jornadas de esterilización canina y felina en algunas de las zonas más vulnerables de la ciudad.

Venimos trabajando por los animales en condición de calle. Estuvimos en el Pozón, uno de los barrios más grandes y vulnerables de Cartagena, en donde realizamos 300 esterilizaciones y más de 500 consultas, comentó Adolfo Pérez, director de UMATA.

¿Cómo adquirir los servicios de la Unidad Móvil Veterinaria en Cartagena?

Los ciudadanos podrán adquirir los servicios totalmente gratis por lo que estos serán prestados para personas con animales en condición de vulnerabilidad o personas con mascotas de estrato 1 y 2, quienes deben presentar un recibo público o el carnet del Sisbén.

Por día habrá 60 cupos para esterilizaciones por lo que estos tampoco tendrán ningún costo.