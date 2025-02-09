CANAL RCN
Colombia

Cartagena tiene la primera unidad móvil de atención para perros y gatos

Los ciudadanos celebraron la materialización del proyecto que presta atención a animales en condición de vulnerabilidad.

Foto: IG@umata.cartagena
Foto: IG@umata.cartagena

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
04:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cartagena avanza cada vez más por la protección y bienestar de los animales por lo que diferentes proteccionistas se han reunido para luchar en contra de los diferentes casos de maltrato y abandono animal que se presentan a diario en la ciudad amurallada.

De esta manera, la ciudad celebró la puesta en marcha de la primera unidad móvil de atención para perros y gatos. Esta busca brindar una atención médica a los animales de diferentes comunidades y luchar contra el maltrato animal.

Cristian Quiroz fue elegido presidente del Consejo Nacional Electoral
RELACIONADO

Cristian Quiroz fue elegido presidente del Consejo Nacional Electoral

Unidad móvil para mascotas en Cartagena

La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) inauguró la primera Unidad Móvil Veterinaria junto con un escuadrón anti maltrato para acercar servicios médicos a la comunidad y reforzar la protección de los animales.

El espacio, diseñado para proteger y cuidar a los animales en condición de calle, contará con diferentes servicios como consulta externa, laboratorio clínico, quirófano, entre otros.

El grupo de especialistas también estará conformado por profesionales en veterinaria, derecho, psicología, trabajo social y gestión comunitaria, quienes trabajarán junto a la Policía Ambiental para atender los casos de maltrato animal que se presenten.

Según la UMATA, esta sería la primera de tres unidades móviles veterinarias que se entregarán en las tres localidades durante la administración. Así mismo, ya se han realizado más de dos jornadas de esterilización canina y felina en algunas de las zonas más vulnerables de la ciudad.

Venimos trabajando por los animales en condición de calle. Estuvimos en el Pozón, uno de los barrios más grandes y vulnerables de Cartagena, en donde realizamos 300 esterilizaciones y más de 500 consultas, comentó Adolfo Pérez, director de UMATA.

¿Cuánto duró el viaje en barco desde China hasta Cartagena del primer tren del Metro de Bogotá?
RELACIONADO

¿Cuánto duró el viaje en barco desde China hasta Cartagena del primer tren del Metro de Bogotá?

¿Cómo adquirir los servicios de la Unidad Móvil Veterinaria en Cartagena?

Los ciudadanos podrán adquirir los servicios totalmente gratis por lo que estos serán prestados para personas con animales en condición de vulnerabilidad o personas con mascotas de estrato 1 y 2, quienes deben presentar un recibo público o el carnet del Sisbén.

Por día habrá 60 cupos para esterilizaciones por lo que estos tampoco tendrán ningún costo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cundinamarca

“Ella no salió sola del colegio (…) alguien la estaba llamando”: papá de Valeria Afanador

Consejo Nacional Electoral

Cristian Quiroz fue elegido presidente del Consejo Nacional Electoral

Ejército Nacional

Ejército logró rescatar a menor víctima de reclutamiento forzado en Nariño

Otras Noticias

Antioquia

Bienal de Arte de Antioquia 2025: fechas, artistas invitados y cómo participar

Antioquia se prepara para convertirse en la capital mundial del arte contemporáneo con la Bienal Internacional de Arte de Medellín y Antioquia (BIAM 2025). El evento reunirá a 128 artistas de 25 países y espera recibir a más de 400.000 visitantes entre el 2 de octubre y el 25 de noviembre.

Reforma tributaria

Así impactaría la reforma tributaria a los motociclistas en Colombia

La nueva reforma tributaria en Colombia plantea un aumento del 8 % al 19 % en impuestos para motocicletas, lo que encarecería su precio final.

Estados Unidos

Lo que se está viviendo en las escuelas en Washington por las redadas del ICE: video

América de Cali

Juan Cruz Real y su picante mensaje tras una decisión que se habría tomado en América de Cali

OMS

Organización Mundial de la Salud alerta con preocupante dato sobre suicidios en el mundo