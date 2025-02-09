Cristian Quiroz fue elegido presidente del Consejo Nacional Electoral

La sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) designó este martes al magistrado Cristian Quiroz Romero como nuevo presidente del tribunal electoral.

RELACIONADO Presidente del CNE reveló cómo serían las sanciones por violación de topes de la campaña de Gustavo Petro

Eligen a Cristian Quiroz como presidente del CNE

El funcionario asumirá el cargo el próximo 29 de septiembre, en reemplazo de la presidencia que se encontraba en cabeza del magistrado Álvaro Hernán Prada, tras la renuncia de César Lorduy.

La elección de Quiroz llega en un momento crucial para el CNE, pues la corporación avanza en la recta final de la investigación sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro, que enfrenta cuestionamientos por una presunta violación de topes de financiación y aportes irregulares.

Cristian Ricardo Quiroz Romero es abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con especializaciones en Derecho Procesal y Derecho Procesal Penal en la Universidad Externado de Colombia.

El perfil de Cristian Ricardo Quiroz Romero

Además, cuenta con una maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados de la Escuela Superior de Guerra.

Su trayectoria incluye más de ocho años como director jurídico nacional del partido Alianza Verde, donde participó en la elaboración de iniciativas legales y convenios.

También ha trabajado como asesor profesional en Colpensiones y como abogado del Instituto de Seguro Social en Santander.

En su experiencia se destaca la asesoría en procesos ante altas cortes como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el mismo Consejo Nacional Electoral.

Actualmente, ocupa el cargo de magistrado del CNE, tras haber sido elegido por el Congreso de la República.