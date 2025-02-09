CANAL RCN
Colombia

Cristian Quiroz fue elegido presidente del Consejo Nacional Electoral

Cristian Ricardo Quiroz Romero es abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con especializaciones en Derecho Procesal y Derecho Procesal Penal en la Universidad Externado de Colombia.

Noticias RCN

septiembre 02 de 2025
03:54 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) designó este martes al magistrado Cristian Quiroz Romero como nuevo presidente del tribunal electoral.

Presidente del CNE reveló cómo serían las sanciones por violación de topes de la campaña de Gustavo Petro
RELACIONADO

Presidente del CNE reveló cómo serían las sanciones por violación de topes de la campaña de Gustavo Petro

Eligen a Cristian Quiroz como presidente del CNE

El funcionario asumirá el cargo el próximo 29 de septiembre, en reemplazo de la presidencia que se encontraba en cabeza del magistrado Álvaro Hernán Prada, tras la renuncia de César Lorduy.

La elección de Quiroz llega en un momento crucial para el CNE, pues la corporación avanza en la recta final de la investigación sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro, que enfrenta cuestionamientos por una presunta violación de topes de financiación y aportes irregulares.

Cristian Ricardo Quiroz Romero es abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con especializaciones en Derecho Procesal y Derecho Procesal Penal en la Universidad Externado de Colombia.

El perfil de Cristian Ricardo Quiroz Romero

La millonaria sanción que contempla el CNE por irregularidades en la campaña ‘Petro Presidente’
RELACIONADO

La millonaria sanción que contempla el CNE por irregularidades en la campaña ‘Petro Presidente’

Además, cuenta con una maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados de la Escuela Superior de Guerra.

Su trayectoria incluye más de ocho años como director jurídico nacional del partido Alianza Verde, donde participó en la elaboración de iniciativas legales y convenios.

También ha trabajado como asesor profesional en Colpensiones y como abogado del Instituto de Seguro Social en Santander.

En su experiencia se destaca la asesoría en procesos ante altas cortes como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el mismo Consejo Nacional Electoral.

Actualmente, ocupa el cargo de magistrado del CNE, tras haber sido elegido por el Congreso de la República.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ejército Nacional

Ejército logró rescatar a menor víctima de reclutamiento forzado en Nariño

Inseguridad

Colegios privados y públicos de Cajicá reforzarán medidas de seguridad por el caso de Valeria Afanador

Miguel Uribe

Este fue el papel del séptimo capturado en el caso Miguel Uribe: revelaron detalles

Otras Noticias

Venezuela

“Un ataque letal”: EE. UU. confirmó “eliminación” de embarcación con droga que salió de Venezuela

El presidente Donald Trump manifestó que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo la ofensiva en el Caribe.

Reforma tributaria

Exministro del Gobierno de Petro no se guardó nada y cuestionó la reforma tributaria

José Antonio Ocampo, el primer ministro de Hacienda en el Gobierno Petro, estuvo en A lo que Vinimos.

Miss Universe Colombia

"Me voy a volver influencer": Miss Amazonas rompe el silencio en medio de las críticas

América de Cali

Juan Cruz Real y su picante mensaje tras una decisión que se habría tomado en América de Cali

OMS

Organización Mundial de la Salud alerta con preocupante dato sobre suicidios en el mundo