Alcalde de San José del Guaviare alerta votaciones en riesgo por inseguridad tras enfrentamientos entre disidencias

El alcalde de San José del Guaviare, Willy Alejandro Rodríguez, confirmó que los enfrentamientos entre las disidencias de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ de las Farc, ocurridos desde el martes 26 de mayo en área rural del municipio, han dejado “casi 50 fallecidos”.

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La situación, según el mandatario, mantiene en alerta a las autoridades locales y regionales, que piden apoyo urgente del Gobierno Nacional para atender la emergencia humanitaria y garantizar la seguridad de la población.

Rodríguez explicó que los combates se registran en un sector distante, “a más de 140 kilómetros por una vía destapada llamada trocha ganadera”, lo que ha dificultado el ingreso de las autoridades y la evacuación de los cuerpos. “Pedimos todavía el apoyo para poder evacuar esos cuerpos que se encuentran en el sitio y traerlos a la capital de San José”, señaló.

Situación humanitaria

El alcalde manifestó que la magnitud de la tragedia requiere acompañamiento inmediato de organismos nacionales e internacionales. “Insistimos en que se excluya a la población civil de esa región del departamento, que vive con miedo y zozobra por este tipo de eventos”, dijo.

Aunque no se ha confirmado la presencia de menores entre los fallecidos, Rodríguez indicó que la identificación de los cuerpos será clave para establecer si entre las víctimas hay integrantes reclutados por los grupos armados.

“Seguimos en la necesidad logística de coordinar con las entidades para recuperar los cuerpos y hacer el trámite correspondiente”, agregó.

Orden público y elecciones

La emergencia se produce en vísperas de las elecciones presidenciales, lo que incrementa la preocupación por la seguridad en el departamento. “Se genera incertidumbre para que la población inclusive pueda desplazarse y ejercer su derecho al voto”, advirtió el mandatario.

Rodríguez reiteró que las autoridades locales están desbordadas y que “esa región del país merece mucho más atención del Gobierno”. También reconoció que, aunque no se ha declarado confinamiento oficial, “la preocupación sobra” por las limitaciones de movilidad y el temor de las comunidades.

El alcalde insistió en la necesidad de una estrategia nacional que permita proteger a la población y avanzar hacia la paz: “Queremos mayor presencia del Estado, del Gobierno, y que se nos facilite solventar tanta necesidad, en especial la seguridad para un territorio que tanto lo requiere y que tanto ha sufrido en décadas de narcotráfico y terrorismo”.