CANAL RCN
Colombia Video

Alarmante aumento de riñas en diciembre: ¿Cuánto demora la Policía en atender estos casos?

Desde la noche del 24 de diciembre hasta hoy, la línea 123 ha recibido más de 82.000 llamadas relacionadas con riñas y agresiones durante las celebraciones decembrinas.

Noticias RCN

diciembre 29 de 2025
07:02 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Colombia cuatro de cada diez homicidios se producen por riñas, una cifra que enciende las alarmas de las autoridades. Durante las celebraciones de Navidad el alcohol es la principal causa de este tipo de comportamientos agresivos.

VIDEO | ‘El Chocolate’ protagonizó violenta riña en la que asesinó a un hombre en Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | ‘El Chocolate’ protagonizó violenta riña en la que asesinó a un hombre en Bogotá

Noticias RCN conversó con el teniente coronel Óscar Bernhard, jefe de gestión comunitaria de la Policía de Bogotá, confirmó que la Policía cuenta con varios mecanismos para poder atender estos casos:

Desde la llamada al 123, donde nosotros atendemos todos los procedimientos y la atención en sitio para hacer la mediación policial.

Joven de 17 años fue asesinado por una mujer que le disparó durante riña en Bogotá
RELACIONADO

Joven de 17 años fue asesinado por una mujer que le disparó durante riña en Bogotá

¿Cómo identificar que una situación podría escalar a una riña?

TC. Óscar Bernhard:

Las señales de alerta son las que pueden ver todas las familias en contextos de desacuerdo. Cualquiera puede llamar para que la Policía Nacional haga presencia. Hoy el consumo de licor, que está aumento porque estamos celebrando es la principal causa de este tipo de hechos de violencia.

“Los presidentes de Junta de Acción Comunal, los líderes comunales, los veedores ciudadanos son los que nos ayudan a poder generar estos signos de alerta para poder generar la mediación policial en sitio”.

Riñas, quemados y detenidos: Autoridades de Antioquia compartieron balance de seguridad durante Navidad
RELACIONADO

Riñas, quemados y detenidos: Autoridades de Antioquia compartieron balance de seguridad durante Navidad

¿Cuánto se demora un policía en atender una riña?

TC. Óscar Bernhard:

“Todas las llamadas que se entran a la línea de emergencia son atendidas. Hay que entender que los territorios en Colombia no todos son planos y que todos tienen de hacer diversificación, depende la hora o el lugar o el sitio, y cómo están hoy distribuidas las zonas de atención, lo que permite que la Policía pueda atenderlas todas en el menor tiempo posible”.

Esa atención depende del número de casos que pueda atender esa patrulla de vigilancia. Podemos estar hablando de entre 5 a 15 minutos según el lugar.

Celebración de Navidad terminó en una batalla campal: una persona murió y 15 están heridas
RELACIONADO

Celebración de Navidad terminó en una batalla campal: una persona murió y 15 están heridas

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cartagena

Fiscalía desmantela red criminal que secuestraba y agredía a turistas en Cartagena

EPS

Salud Colsubsidio cerrará dispensación de medicamentos a afiliados de la Nueva EPS desde enero de 2026

Temblor en Colombia

¡Sigue temblando masivamente en Colombia hoy 28 de diciembre de 2025! Se reportaron estos movimientos telúricos

Otras Noticias

Artistas

Actriz y cantante murió hospitalizada: conmovedor gesto de sus hijos en Navidad

Falleció cantante y actriz hospitalizada: este fue el emotivo acto que marcó su última Navidad.

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 28 de diciembre de 2025 en el último sorteo

¡Estuvo vibrante el Super Astro Luna de este 28 de diciembre de 2025! Descubra aquí el resultado exacto.

Día de los Inocentes

Cuando el libreto se rompe: este es el Especial de Inocentes de Noticias RCN

Fútbol

Hubo un gran susto: un arquero de selección se desplomó en pleno partido

Invima

Grave alerta del Invima por leche en polvo falsificada que podría poner en riesgo a los consumidores