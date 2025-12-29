Alarmante aumento de riñas en diciembre: ¿Cuánto demora la Policía en atender estos casos?

En Colombia cuatro de cada diez homicidios se producen por riñas, una cifra que enciende las alarmas de las autoridades. Durante las celebraciones de Navidad el alcohol es la principal causa de este tipo de comportamientos agresivos.

Noticias RCN conversó con el teniente coronel Óscar Bernhard, jefe de gestión comunitaria de la Policía de Bogotá, confirmó que la Policía cuenta con varios mecanismos para poder atender estos casos:

Desde la llamada al 123, donde nosotros atendemos todos los procedimientos y la atención en sitio para hacer la mediación policial.

¿Cómo identificar que una situación podría escalar a una riña?

TC. Óscar Bernhard:

Las señales de alerta son las que pueden ver todas las familias en contextos de desacuerdo. Cualquiera puede llamar para que la Policía Nacional haga presencia. Hoy el consumo de licor, que está aumento porque estamos celebrando es la principal causa de este tipo de hechos de violencia.

“Los presidentes de Junta de Acción Comunal, los líderes comunales, los veedores ciudadanos son los que nos ayudan a poder generar estos signos de alerta para poder generar la mediación policial en sitio”.

¿Cuánto se demora un policía en atender una riña?

TC. Óscar Bernhard:

“Todas las llamadas que se entran a la línea de emergencia son atendidas. Hay que entender que los territorios en Colombia no todos son planos y que todos tienen de hacer diversificación, depende la hora o el lugar o el sitio, y cómo están hoy distribuidas las zonas de atención, lo que permite que la Policía pueda atenderlas todas en el menor tiempo posible”.