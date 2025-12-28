Aumentan el pie de fuerza en Bogotá: llegaron 1.004 policías a la capital para reforzar la seguridad

La capital colombiana incorporó un significativo refuerzo policial con la llegada de 1.004 nuevos uniformados que se desplegarán en 15 localidades de Bogotá.

Bogotá recibió a 1.004 policías

Esta medida busca fortalecer la seguridad ciudadana y reducir los índices de delitos de alto impacto que preocupan a los habitantes de la ciudad.

Del total de los uniformados, 991 corresponden a patrulleros y 13 a subtenientes. La formación profesional del nuevo pie de fuerza incluye 24 profesionales, 57 tecnólogos, 260 técnicos y 26 policías bilingües, quienes serán asignados a diferentes especialidades estratégicas para la seguridad de la capital.

Los nuevos policías reportarán en áreas especializadas como vigilancia, inteligencia, investigación criminal y prevención.

Además, reforzarán unidades específicas como el Gaula, Transmilenio, protección de la Infancia, seguridad del Aeropuerto y el cuerpo de Carabineros. La distribución contempla aproximadamente 67 policías por cada una de las 15 localidades beneficiadas.

El alcalde Carlos Ferrando Galán destacó positivamente el aumento del pie de fuerza policial en la ciudad.

Junto con la incorporación de personal, la administración capitalina también anunció la renovación del parque automotor destinado a las labores de seguridad.

“La idea es avanzar, en ir reduciendo ese déficit de pie de fuerza que tiene Bogotá, entonces la llegada de estos efectivos es muy importante (…) la llegada de estos 991 patrulleros y estos 13 subtenientes, sin lugar a dudas será un reforzamiento clave en la lucha contra el delito en nuestra ciudad”, indicó Galán.

Como parte del fortalecimiento operativo, la Policía de Bogotá recibirá 237 motocicletas y 11 camionetas nuevas.

Estos vehículos incrementarán la capacidad de respuesta y movilidad de los uniformados en sus tareas de patrullaje y atención de emergencias en toda la ciudad.

Las autoridades esperan que este robustecimiento institucional contribuya significativamente a continuar reduciendo las cifras de inseguridad.