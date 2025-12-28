CANAL RCN
Colombia Video

Aumentan el pie de fuerza en Bogotá: llegaron 1.004 policías a la capital para reforzar la seguridad

Los uniformados se distribuirán en especialidades como vigilancia, inteligencia e investigación criminal. También llegarán 237 motos y 11 camionetas.

Noticias RCN

diciembre 28 de 2025
07:35 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La capital colombiana incorporó un significativo refuerzo policial con la llegada de 1.004 nuevos uniformados que se desplegarán en 15 localidades de Bogotá.

Autoridades frustraron atentado con explosivos en Facatativá
RELACIONADO

Autoridades frustraron atentado con explosivos en Facatativá

Bogotá recibió a 1.004 policías

Esta medida busca fortalecer la seguridad ciudadana y reducir los índices de delitos de alto impacto que preocupan a los habitantes de la ciudad.

Del total de los uniformados, 991 corresponden a patrulleros y 13 a subtenientes. La formación profesional del nuevo pie de fuerza incluye 24 profesionales, 57 tecnólogos, 260 técnicos y 26 policías bilingües, quienes serán asignados a diferentes especialidades estratégicas para la seguridad de la capital.

Los nuevos policías reportarán en áreas especializadas como vigilancia, inteligencia, investigación criminal y prevención.

Además, reforzarán unidades específicas como el Gaula, Transmilenio, protección de la Infancia, seguridad del Aeropuerto y el cuerpo de Carabineros. La distribución contempla aproximadamente 67 policías por cada una de las 15 localidades beneficiadas.

El alcalde Carlos Ferrando Galán destacó positivamente el aumento del pie de fuerza policial en la ciudad.

Junto con la incorporación de personal, la administración capitalina también anunció la renovación del parque automotor destinado a las labores de seguridad.

“La idea es avanzar, en ir reduciendo ese déficit de pie de fuerza que tiene Bogotá, entonces la llegada de estos efectivos es muy importante (…) la llegada de estos 991 patrulleros y estos 13 subtenientes, sin lugar a dudas será un reforzamiento clave en la lucha contra el delito en nuestra ciudad”, indicó Galán.

Video: Metro de Bogotá fue visto por primera vez rodando en la ciudad
RELACIONADO

Video: Metro de Bogotá fue visto por primera vez rodando en la ciudad

Como parte del fortalecimiento operativo, la Policía de Bogotá recibirá 237 motocicletas y 11 camionetas nuevas.

Estos vehículos incrementarán la capacidad de respuesta y movilidad de los uniformados en sus tareas de patrullaje y atención de emergencias en toda la ciudad.

Las autoridades esperan que este robustecimiento institucional contribuya significativamente a continuar reduciendo las cifras de inseguridad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Al menos 35 colegios privados dejarán de operar en el 2026 por falta de estudiantes matriculados en Bogotá

Inpec

Contraloría advierte que el Inpec opera al limite por falta de recursos

Secretaría de Salud de Bogotá

Secretaría de Salud advierte que inescrupulosos estarían haciéndose pasar por funcionarios para estafar en Bogotá

Otras Noticias

Artistas

Así fue la insólita reacción de Bizarrap a 'La Quemona': "Es un infierno este tema"

El famoso productor argentino reaccionó a la polémica canción de 'La Quemona' de Mishelle Master Boys y la elogió, pero no aguantó la risa.

Resultados lotería

Último sorteo del Super Astro Luna: número y signo zodiacal hoy 27 de diciembrede 2025

¡El Super Astro Sol de este 26 de diciembre dejó varios ganadores! Descubra aquí el resultado exacto del último sorteo.

Mercado de Fichajes

América de Cali tendría listos a dos refuerzos de categoría para 2026: llegarían en combo

París

Sospechoso de ataques con arma blanca en el metro de París fue trasladado a un hospital psiquiátrico

Enfermedades

INS explica la influenza H3N2 variante K tras detectarse el primer caso en Colombia