En imágenes | Así eran las casas desde donde el Clan del Golfo escondía y movía droga en Sucre

Las autoridades divulgaron una serie de imágenes que exhiben el estado real de los inmuebles desde los que una estructura del Clan del Golfo, operaba un circuito de acopio y distribución de sustancias ilícitas en distintos municipios de Sucre.

¿Cómo eran las viviendas desde donde el Clan del Golfo distribuían droga?

La mayoría de estas propiedades estaban lejos de cualquier apariencia de sofisticación: viviendas desgastadas, paredes en mal estado, techos deteriorados y ubicaciones en sectores vulnerables.

Solo una de las casas, según el material compartido, rompía con ese panorama. Se trataba de una construcción amplia, de mayor tamaño que las demás, equipada incluso con piscina, pero igualmente vinculada, según los investigadores, a las actividades de narcotráfico de esa estructura.

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio estableció medidas cautelares de embargo y suspensión del poder dispositivo sobre los nueve predios.

¿Para qué tenían los inmuebles y qué hacían en ellos?

De acuerdo con la entidad, los elementos materiales probatorios recopilados demostraron que cada inmueble habría servido para diferentes fases del narcomenudeo: almacenamiento, fraccionamiento y distribución de estupefacientes.

En varias de las diligencias realizadas por la Policía Nacional, las autoridades encontraron cantidades de droga listas para su comercialización y verificaron que estos sitios funcionaban como puntos estratégicos donde ingresaba y salía el material ilícito.

Los predios estaban localizados en Sincelejo, Morroa, Ovejas y San Pedro.

Finalmente, la entidad precisó que el avalúo preliminar de los bienes asciende a 1.000 millones de pesos.