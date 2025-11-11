CANAL RCN
Casi el 25% de los trabajadores en Bogotá no sienten motivación en sus empleos

Un estudio del Observatorio de Desarrollo Económico reveló, además, los sectores con mayor número de trabajadores desmotivados.

Foto: montaje realizado con imñagenes de Freepik
Foto: montaje realizado con imñagenes de Freepik

noviembre 11 de 2025
12:41 p. m.
El Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá generó una nueva alerta entre los empresarios al revelar que un estudio publicado en noviembre encontró que casi una cuarta parte de los trabajadores no encuentran motivación en sus empleos.

El fenómeno, conocido como “renuncia silenciosa”, que no implica dejar el trabajo, sino permanecer en él sin buscar mejores resultados, afecta, sobre todo, a las personas entre los 29 y los 49 años.

Además, la mayoría de las veces no está relacionado con el pago. El 77,8 % de los trabajadores desmotivados buscan cambiar de empleo para sacar mayor provecho de sus capacidades o estudios.

En palabras de la subdirectora de Estudios Estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Económico, Pilar Torres, “la renuncia silenciosa nos está diciendo algo más profundo que un simple malestar laboral: nos está mostrando los límites de un modelo que no garantiza estabilidad ni desarrollo. Si queremos una ciudad más productiva, debemos empezar por construir empleos donde las personas puedan proyectar su vida y no solo sobrevivir en ella”.

¿En qué sectores hay más trabajadores desmotivados?

De acuerdo con el estudio titulado, ‘Renuncias silenciosas en Bogotá: una mirada a la desmotivación en el trabajo’, “los sectores de comercio, reparación de vehículos con 16%, administración pública, defensa, educación y salud con 14,9 % concentran el mayor número de trabajadores desmotivados”.

Pero, sin duda, los sectores del “alojamiento y servicios de comida, transporte y la construcción son los más afectados en proporción: entre una cuarta y una tercera parte de los trabajadores declara insatisfacción o deseos de cambiar de empleo”.

Otras ciudades lidian con más trabajadores desmotivados:

A pesar de que el número de trabajadores desmotivados en Bogotá se acerca al 25%, en los Estados Unidos se enfrentan a un abrumador 50% y en otros países de Latinoamérica llegan al 58%.

En la ciudad, el estudio identificó “una fuerte relación entre la desmotivación y la precariedad laboral. De quienes muestran señales de renuncia silenciosa, casi la mitad (48,2 %), es decir, unas 460 mil personas, trabajan en condiciones de informalidad; lo cual está relacionado con la ausencia de garantías laborales, estabilidad y afiliación a seguridad social”.

Y es que, “en este grupo, la precariedad laboral es evidente: del 71,2 % que tienen un contrato laboral, casi una de cada tres personas (32,8 %) trabaja bajo contratos verbales, es decir, sin documento escrito ni garantías de estabilidad, lo que deja a miles de trabajadores sin claridad sobre sus derechos ni condiciones de empleo”.

