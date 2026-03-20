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Caso de corrupción en Bosconia: funcionarios habrían pedido dinero para devolver motores

El propietario de la carga denunció que los procesados le solicitaron inicialmente 300 millones de pesos para devolver los motores.

Foto: Fiscalía General de la Nación

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
08:29 a. m.
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Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al fiscal seccional Leopoldo Eduardo Montes Dávila y a los patrulleros de la Sijín de la Policía Metropolitana de Santa Marta Javier Tapias Madera y Wladimir José Sanjuan Márquez, señalados de haber aprehendido irregularmente un tractocamión cargado con motores importados y de exigir dinero para devolver la mercancía.

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Interceptación en Bosconia y exigencia millonaria

De acuerdo con la investigación, el pasado 24 de enero los funcionarios habrían interceptado en Bosconia, Cesar, un vehículo que transportaba 15 motores desde la zona portuaria hacia Medellín.

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El automotor fue trasladado a un parqueadero y, al día siguiente, el fiscal Montes Dávila ordenó ponerlo a disposición de su despacho bajo la supuesta sospecha de narcotráfico y contrabando.

El propietario de la carga denunció que los procesados le solicitaron inicialmente 300 millones de pesos para devolver los motores, suma que luego se redujo a 100 millones.

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Cargos por concusión y prevaricato

La Fiscalía estableció que el funcionario judicial asumió un caso que no era de su competencia y, para darle apariencia de legalidad, incluyó las actuaciones en un proceso abierto por hechos distintos.

Por estos hechos, una fiscal delegada ante tribunal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los tres involucrados el delito de concusión. Adicionalmente, Montes Dávila fue acusado de prevaricato por omisión agravado.

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