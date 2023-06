Terminó en la cárcel el hombre que intentó matar a su pareja por no lavar la loza

Un nuevo caso de intento de feminicidio sacudió la ciudad de Bucaramanga, luego de que un hombre de 25 años atacara a su pareja con arma blanca, al parecer, por negarse a lavar la loza.

El hecho ocurrió en el barrio Luz de Salvación, en la comuna sur de la ciudad. Sin embargo, la Fiscalía relató parte de lo ocurrido al momento del ataque y ante la negativa de las labores domésticas y una discusión sobre su separación, habrían sido el detonante del ataque.

A golpes y a la fuerza intentó asfixiarla, además de propinarle varias heridas con arma blanca que la habría dejado parapléjica, según indicó la Fiscalía.

De acuerdo con el testimonio de la víctima que habría sido relatado a la Fiscalía, esto fue lo que ocurrió:

Le dije que más bien se fuera, que no le iba a aguantar y que no quería nada con él. Soltó la loza, se vino encima, me cogió del cuello y me dijo que si no seguía con él me mataba, me decía que si no estaba conmigo nos morimos