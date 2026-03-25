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Caso Miguel Uribe: interceptaron más de 700 llamadas entre alias El Viejo y la Segunda Marquetalia

Interceptaciones y testimonios clave apuntan a la planeación del ataque, mientras la Fiscalía advierte amenazas contra el equipo investigador.

Noticias RCN

marzo 25 de 2026
03:06 p. m.
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La investigación por el magnicidio de Miguel Uribe avanza con nuevos hallazgos que refuerzan la hipótesis sobre la participación de la Segunda Marquetalia.

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De acuerdo con información revelada por el Grupo Especial de Tareas de la Fiscalía, más de 700 llamadas interceptadas entre alias El Viejo y miembros de esta estructura armada evidenciarían la planificación del ataque.

 

Interceptaciones y reuniones: así se habría planeado el atentado

De acuerdo con la investigación, 'El Viejo' sostuvo múltiples contactos con alias Yako, presuntamente bajo órdenes del 'Zarco Aldinever', integrante de la Segunda Marquetalia. Las reuniones para coordinar el ataque se habrían realizado en febrero de 2025 en localidades de Bogotá como Bosa, Ciudad Bolívar y Suba.

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En los testimonios recopilados por la Fiscalía, se evidencian fragmentos de conversaciones que dan cuenta de la urgencia y relevancia del plan. En uno de los relatos, alias El Viejo señaló que fue citado con carácter urgente para ejecutar “cosas demasiado importantes”, lo que coincide con la línea investigativa sobre la premeditación del atentado.

Además, en su interrogatorio, el implicado manifestó preocupación tras conocer que Miguel Uribe había sobrevivido al ataque. "Esperemos a que se muera el senador porque plata no dan hasta que el man no se muera".

Amenazas y presión contra los investigadores del caso

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, alertó sobre graves amenazas dirigidas al equipo encargado de la investigación. Según el ente acusador, se han identificado intentos de intimidación que incluirían ofrecimientos económicos para atentar contra los fiscales que lograron avances clave en el caso.

Las autoridades indicaron que estas amenazas serían “muy delicadas” y estarían relacionadas con sumas que superarían los 600 millones de pesos, presuntamente destinadas a frenar el proceso judicial.

En paralelo, la familia de Miguel Uribe ha insistido en que la investigación debe profundizar para determinar si existen responsables por encima de la Segunda Marquetalia. Esta solicitud apunta a esclarecer si hubo otros actores involucrados en la autoría intelectual del crimen.

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