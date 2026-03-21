La millonaria cifra que dispuso la Segunda Marquetalia para asesinar a Miguel Uribe

Se conoció el documento oficial de 36 páginas que contiene el revelador testimonio de Simeón Pérez Marroquín o alias El Viejo, eslabón clave para esclarecer el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

La impactante confesión se dio el 9 de febrero y tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, lo condenaron a 22 años de prisión. ‘El Viejo’ reveló quién fue el hombre que lo enlazó al crimen, un conocido en la cárcel La Picota.

Segunda Marquetalia ordenó el crimen

Recuerdo que días antes del homicidio del senador, Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, salió de la cana (prisión). Me dijo que había unos buenos negocios como mover armas y cometer homicidio. Pero tenía que ir a conocer una persona importante en la frontera.

Así comenzó el engranaje: un contacto, una cita y un viaje. Esa persona, según reveló, fue José Manuel Sierra Sabogal o alias Zarco Aldinever, quien fue la mano derecha de ‘Iván Márquez’ en la Segunda Marquetalia.

El método para interferir en la justica

En ese encuentro breve, quedó sellado su ingreso a la disidencia: “Cuando se presenta me dice ‘yo soy El Zarco’ y que era una vuelta de alto calibre”. Con respecto a ‘Yako’, indicó que había estado en un programa social.

El relato de ‘El Viejo’ también reveló detalles en cuanto a la planeación del magnicidio, incluyendo seguimientos, cambios a última hora y la cifra que les iban a pagar.

“El convenio era que pagaban mil millones de pesos por esa muerte”, contó al mencionar lo que ocurrió después del hecho: “Me encontré con Kendry y me dijo bravo que esto quedó mal, que la intención fue buena; pero que la plata no la dan hasta que el man no se mueva”.

Dos días después, se reunió con ‘Yako’, quien era conocido en la JEP por comparecer en 2022. Además, aseguró que la Segunda Marquetalia tenía listos 600 millones de pesos para interferir en la justicia.