Catherine Juvinao denunció que serían 17 los menores muertos en bombardeos contra disidencias de las Farc

En medio del debate de control político al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, Catherine Juvinao, denunció que el número de menores fallecidos en bombardeos contra las disidencias de las Farc sería mayor al reportado oficialmente.

Según la congresista, no serían 15 los menores muertos, sino 17, de acuerdo con información de Medicina Legal. Juvinao explicó que se habrían registrado dos casos adicionales en bombardeos ocurridos en 2023 y 2024, que no habían sido incluidos en los reportes iniciales.

“Tenemos información de Medicina Legal de que no serían 15 menores muertos en bombardeos este año ni los años pasados. Son 17 porque hay dos bombardeos más de los que no sabíamos y Medicina Legal tiene reportado que allí fallecieron dos menores”, señaló la representante durante el debate que avanza en la Comisión Cuarta de la Cámara.

RELACIONADO Preparan moción de censura contra el ministro de Defensa por controversia de bombardeos

Más casos de menores víctimas de la fuerza pública

La denuncia no se limitó a los bombardeos. Juvinao aseguró que existen al menos 25 menores de edad adicionales registrados como muertos a causa de la fuerza pública por arma de fuego durante el actual gobierno.

La congresista cuestionó la falta de transparencia en las cifras oficiales y pidió que se esclarezca el alcance real de las operaciones militares en las que han resultado afectados menores de edad.

El pronunciamiento se dio durante la sesión de control político en el Congreso, donde se discutían las acciones de la Fuerza Pública en el marco de la lucha contra las disidencias de las Farc.