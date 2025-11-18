Le seguiré insistiendo al presidente que suspenda los bombardeos: defensora Iris Marín

Sigue la controversia por los recientes bombardeos ejecutados por el Gobierno Nacional en contra de varios campamentos de las disidencias de alias Iván Mordisco en el departamento de Guaviare.

A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la muerte de varios menores en las operaciones desarrolladas por las Fuerzas Militares en contra de esta estructura criminal, solicitando que se tomen las medidas necesarias para proteger a niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado.

La defensora, Iris Marín, habló con Noticias RCN sobre este tema y reiteró el llamado al presidente para que dé la orden de detener los bombardeos, asegurando que es previsible la presencia de menores de edad en los campamentos de las disidencias de las Farc.

Noticias RCN: ¿Qué piensa de las recientes declaraciones del presidente Petro sobre el reclutamiento de menores por parte de grupos criminales?

Defensora: Le insistí y le seguiré insistiendo para que suspenda los bombardeos en aquellos casos donde en el objetivo pueda haber menores de edad víctimas de reclutamiento.

Esto es previsible, por lo menos en campamentos en donde se encuentren tropas de alias Iván Mordisco, pues según la Defensoría es el grupo que más reclutamiento forzado está causando.

Nuestra propuesta no es dejar desprotegida a la población civil. Pero esa necesidad se tiene que compatibilizar con la protección y el interés superior de los niños. Nuestro llamado es que usen otros mecanismos, que agoten medidas de inteligencia, y busquen que los menores no resulten afectados por los bombardeos.

Noticias RCN: Así como ustedes revelaron esta información, ¿qué más han sabido?

Defensora: Nosotros desconocemos si la fuerza pública sabía que dentro de los grupos que iban a atacar había menores de edad. Yo creo que es previsible que así sea, y la decisión del gobierno de mantener los bombardeos a pesar de esto es errada.

Lo importante en la decisión del gobierno no es conocer de antemano que hay menores de edad, sino considerar que el hecho de que hay menores no es un impedimento para adelantar los bombardeos.

Noticias RCN: ¿Por qué el gobierno está ocultando esta información y por qué antes era condenable y ahora no?

Defensora: Sigue siendo condenable, la Defensoría no entra en diferencias políticas. Nuestra posición es coherente con el DIH, que si bien establece que cuando menores entran en funciones continuas de combate, pueden ser considerados objetivo; esto no elimina los principios de humanidad, necesidad, precaución y de protección del interés superior de niños, niñas y adolescentes.

¿Cuántos menores han muerto en las operaciones contra ‘Iván Mordisco’?

De acuerdo con el último reporte de Medicina Legal, al menos 15 menores reclutados han muerto desde el inicio de las operaciones militares, el pasado 24 de agosto, en la vereda Nueva York del municipio El Retorno.

En esa ocasión, de los ocho cuerpos recibidos por el Instituto, tres correspondían a menores de edad. Posteriormente, tras una operación en Puerto Santander, en el departamento del Amazonas, llegaron cuatro cuerpos para su identificación, todos pertenecientes a menores de edad.

Más tarde, tras las operaciones del 10 de noviembre en la vereda Itilla, en Calamar, Guaviare, de los 20 cuerpos, siete correspondían a menores.

Finalmente, tras a operación en la vereda la Esmeralda, en Puerto Rondón, Arauca, se identificó a una menor fallecida.