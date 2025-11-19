Procuraduría requiere a comandante de la FAC por bombardeo en El Retorno, Guaviare

Sigue la controversia en el país por los recientes bombardeos que han causado la muerte de al menos 15 menores reclutados por disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco.

La Procuraduría abrió cinco indagaciones al respecto y la Fiscalía anunció que asumirá la investigación sobre los hallazgos hechos en los campamentos atacados durante las operaciones de las Fuerzas Militares.

Adicional a esto, Noticias RCN conoció que la Procuraduría requirió al general Luis Carlos Córdoba Avendaño, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, por ser el responsable de ejecutar los bombardeos.

El comandante de la FAC deberá dar explicaciones por una de las operaciones más polémicas, llevada a cabo el pasado 24 de agosto en la vereda Nueva York, en el municipio El Retorno, Guaviare.

Ordenan inspeccionar dirección de la Fiscalía en Caquetá

Lo que ha anunciado el Ministerio Público es que, incluso, se inspeccionará la dirección de la Fiscalía en Caquetá, para determinar si se estaban adelantando o no investigaciones por las operaciones militares.

Esta última medida se refiere específicamente al bombardeo efectuado en Puerto Santander, límite entre Caquetá y Amazonas, el pasado 1 de octubre, en el que murieron cuatro menores de edad.

Defensores de derechos humanos siguen rechazando cualquier acción militar que ponga en riesgo los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como las afirmaciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que califican a los menores reclutados como combatientes.

Moción de censura contra el ministro de Defensa

Tras una intensa polémica por las órdenes dadas desde agosto de bombardear campamentos de las disidencias y la reciente confirmación sobre la muerte de 15 menores reclutados, la representante Katherine Miranda radicó una moción de censura en contra del ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Con al menos 30 firmas, incluso de congresistas del Pacto Histórico, el recurso fue presentado en la tarde del 18 de noviembre, por lo que la moción tendrá que ser citada en los próximos 10 días.