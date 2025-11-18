Preparan moción de censura contra el ministro de Defensa por controversia de bombardeos

En el Congreso se alista la moción de censura en contra del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, en medio de la polémica orden del Gobierno Nacional para bombardear campamentos de las disidencias de las Farc y la muerte de al menos 15 menores en estos hechos.

La controversia se centra en si el gobierno conocía o no la presencia de menores en estas zonas, y varios congresistas han cuestionado el actuar del ministro de Defensa, teniendo en cuenta el dramático aumento de reclutamiento durante los últimos años.

El legislativo también ha rechazado el cambio de discurso y postura del presidente respecto a estas acciones militares.

Se espera que la moción de censura sea radicada con la firma de diferentes partidos políticos.

Las explicaciones que tendrá que dar el Mindefensa

El Congreso se prepara para llevar a cabo el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, por los bombardeos que han dejado hasta el momento 15 menores muertos.

Dicho recurso se interpondrá con el fin de pedir explicaciones al funcionario sobre los informes de inteligencia previos a las operaciones, los protocolos para proteger a menores en la zona, y las reglas autorizadas para los enfrentamientos.

¿Continuarán los bombardeos en Colombia?

Entretanto, avanza un consejo de seguridad en la sede de la Dijín de la Policía, liderado por el ministro Sánchez y la cúpula militar.

Uno de los temas clave será lo que pasará con los bombardeos y si hay nuevas cifras sobre menores muertos en estas operaciones.

Por ahora se espera que el presidente Gustavo Petro llegue para participar de este consejo de seguridad. A través de su cuenta de X, el mandatario defendió las operaciones y aseguró que, de suspenderlas, se abriría la puerta para aumentar el reclutamiento por parte de los grupos armados.