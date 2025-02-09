Cayó el terror de las motos de alto cilindraje: esta es la banda que las acechaba

Durante meses, en diferentes municipios del Caquetá se registraron constantes denuncias por el robo de motocicletas de alto cilindraje.

RELACIONADO La nueva duda que rodea la muerte y el hallazgo de la pequeña Valeria Afanador

Ahora, las investigaciones permitieron identificar a una organización delincuencial que se hacía llamar los XTZ, un grupo que, según la Fiscalía, contaba con varios integrantes distribuidos en distintos roles para asegurar la permanencia de sus actividades ilícitas.

Cayó el terror de las motos de alto cilindraje en Caquetá

La Fiscalía judicializó a cinco presuntos integrantes de esta banda, quienes fueron acusados de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, así como del uso de menores de edad para la comisión de delitos.

Ninguno de los procesados aceptó responsabilidad.

Las pesquisas indican que los hechos ocurrieron entre noviembre de 2024 y junio de 2025 en los municipios de Florencia, Albania, San José del Fragua, Belén de Los Andaquíes, Modelia y La Montañita.

Allí, los señalados habrían ejecutado al menos once hurtos de motocicletas de alto cilindraje, en su mayoría bajo la modalidad de halado.

¿Quiénes eran las principales víctimas de esta banda de motos?

El material probatorio también señala que la mayoría de las víctimas fueron mujeres, algunas de ellas menores de edad, a quienes les arrebataron sus vehículos en plena vía pública.

En uno de los casos registrados, el robo fue cometido con violencia directa contra el propietario.

¿Quiénes son los 'XTZ'?

Las autoridades identificaron al supuesto cabecilla de la estructura como Mauricio Quintero López, quien habría dado las órdenes y coordinado las operaciones.

Junto a él estarían Andrés Sierra Ramírez, Andrés Felipe Ramos Gómez y José Ricardo Oviedo Godoy, presuntamente responsables de ejecutar los robos, vulnerar los sistemas de seguridad de las motocicletas e intimidar a las víctimas.

Estos cuatro hombres recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario. Por su parte, Yina Marcela Cabrera Osorio fue cobijada con detención domiciliaria, ya que, de acuerdo con la investigación, se encargaba de labores de campanera y también de ocultar los vehículos robados en su propia residencia.

Finalmente, el destino de las motocicletas era, según la Fiscalía, la comercialización en zonas rurales y urbanas como Cartagena del Chairá y la vereda La Unión Peneya, en La Montañita.