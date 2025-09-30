CANAL RCN
Ellas son las "Barbies" que vendían tusi en el centro histórico de Cartagena

En el muelle de Tablas fueron capturadas las dos mujeres con drogas sintéticas.

Ellas son las "Barbies" que vendían Tusi en el centro histórico de Cartagena
Foto: Policía de Cartagena

septiembre 30 de 2025
02:33 p. m.
En las últimas horas, las autoridades dieron un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al tráfico, venta y distribución de drogas en Cartagena, luego de que la Policía Nacional lograra la captura de dos presuntas expendedoras de estupefacientes en el norte de la ciudad.

Una alerta ciudadana permitió que fuera abordadas dos mujeres de cabello rubio y con apariencia de modelos que serían, al parecer, las encargadas de vender las drogas sintéticas en los alrededores del muelle de Tablas en el centro histórico.

Durante el operativo fueron capturadas ‘Vale’ y ‘Karla’, de 29 y 31 años respectivamente, naturales del interior del país.

Lo que les encontraron a las “Barbies” del tusi al ser capturadas

De acuerdo con el informe de la Policía, “se les incautaron 20 dosis de droga sintética (tusi), avaluadas en más de $3.000.000.

Alias Vale y ‘Karla’ se vestían con atuendos ajustados para mostrar sus atributos y atraer a clientes, sobre todo extranjeros que se dejaban llevar por su belleza.

Las mujeres y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía para definir su situación judicial.

Golpe al tráfico de drogas sintéticas en Cartagena

Un reporte oficial de la Policía señala que, en lo corrido del año, se han capturado 2.240 personas por el delito de tráfico de estupefacientes.

El comandante de la Policía de Cartagena, Gelver Peña, aseguró, además, que se han incautado más de 578 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos y homicidios en diferentes sectores de la ciudad.

