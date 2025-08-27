Capturan a Mandinga, cabecilla de las disidencias de las Farc en Norte de Santander

El Ejército Nacional capturó en Ocaña, Norte de Santander a alias ‘Mandinga’, cabecilla y líder del ala financiera del Frente 33 de las disidencias de las Farc, el pasado 25 de agosto.

Según el reporte de las autoridades, el accionar delictivo del cabecilla era en municipios de El Tarra, La Plata, Ábrego, Hacarí y Ocaña. Durante 10 años, alias ‘Mandinga’ desempeñó un rol clave en la extorsión y financiación del grupo armado.

Así operaba alias Mandinga en Norte de Santander

El capturado es requerido por la justicia por delitos de extorsión, concierto para delinquir, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

‘Mandinga’ extorsionó a empresas de transporte público, campesinos, mineros y comerciantes de esta zona de Norte de Santander.

RELACIONADO Capturan a miembro de las disidencias de las Farc que se escondía en Bogotá

Alias ‘Mandinga’ cayó en el marco de la Operación Catatumbo

De acuerdo con el reporte de la Segunda División del Ejército Nacional, la captura de ‘Mandinga’ fue en coordinación con la Policía Nacional en el marco de la Operación Catatumbo.

RELACIONADO Continúan los desplazamientos en el Catatumbo por enfrentamientos entre disidencias y Eln

“Con esta captura, el Ejército Nacional contribuye a la tranquilidad en la región y combate delitos de alto impacto como la extorsión. Nuestro principal objetivo es devolver la tranquilidad a las familias del Catatumbo, mediante operaciones militares contundentes contra todos los grupos al margen de la ley”, expresó el Ejército tras la captura de alias Mandinga.