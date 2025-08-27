Se entregó ‘Kevin’, comandante de disidencias de las Farc y responsable de ataques con drones en Cauca y Valle

En las últimas horas el presidente Gustavo Petro confirmó que se entregó a las autoridades en El Bordo, Cauca, alias Kevin, comandante de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

El criminal identificado como Anderson Andrey Vargas es el responsable de ataques con drones contra la fuerza pública y del secuestro de uniformados en El Plateado, Cauca.

Su operar delictivo se centra en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.

Alias Kevin, comandante de la Carlos Patiño, se entregó

El jefe de Estado entregó información sobre la entrega de uno de los cerebros de las disidencias de las Farc:

La presión sostenida de la Operación Perseo, en el Cañón del Micay produjo uno de los resultados más estratégicos: la entrega de Anderson Andrey Vargas Sun, alias Kevin, cabecilla principal del grupo criminal Carlos Patiño.

Alias Kevin, llevaba 16 años de trayectoria criminal en la Carlos Patiño. Era un objetivo de alto valor por el que se ofrecía una recompensa de hasta $1.641 millones.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, alias Kevin se entregó a tropas del Ejército y, posteriormente, fue traslado a Bogotá para enfrentar su proceso judicial.

¿Quién es alias Kevin, el enlace de ‘Iván Mordisco’ que se entregó?

De acuerdo con la información entregada por el mandatario, se trata del segundo cabecilla de la columna Carlos Patiño, con presencia en el Micay.

Alias Kevin sería el cerebro detrás de múltiples ataques contra la fuerza pública en zona de mayor injerencia en Cauca y Valle del Cauca. Es responsable de los principales ataques con drones y explosivos contra militares y policías; además de ordenas sus secuestros.

La salida de alias Kevin desarticula los subsistemas político, logístico, armado y de control territorial del frente criminal Carlos Patiño, y rompe el enlace directo con ‘Iván Mordisco’.

El prontuario criminal de alias Kevin, uno de los alfiles de ‘Iván Mordisco’

El presidente Petro reveló la matriz criminal de este cabecilla de las disidencias en lo que va corrido de 2025, tan solo en el mes de enero habría ejecutado cinco acciones terroristas: