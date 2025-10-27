Cayó alias Miller, responsable de la masacre de ocho líderes religiosos en Guaviare

En un importante golpe a las estructuras criminales lideradas por Iván Mordisco en el departamento de Guaviare, las autoridades colombianas capturaron a tres integrantes de la estructura Armando Ríos.

Capturan al responsable de la masacre de ocho religiosos en Guaviare

La operación, fruto de siete meses de investigación, resultó con la detención de dos hombres y una mujer, implicados en graves delitos contra la población civil y las fuerzas de seguridad.

El principal capturado, conocido como alias Miller o ‘Pirata’, es señalado por las autoridades como el responsable directo de la desaparición y masacre de ocho líderes religiosos en el municipio de Calamar, ocurrida hace algunos meses.

Según informó el coronel del departamento de Guaviare, Gonzalo Blanco, “alias Miller se encargaba de coordinar homicidios selectivos en toda la jurisdicción de Calamar, y es el responsable de la muerte y la masacre de ocho personas provenientes del departamento de Arauca, en zona rural de este municipio”.

Los otros dos detenidos, alias La Crespa y ‘Yuca’, están vinculados a actividades de extorsión y ataques contra la fuerza pública. Las autoridades señalan que estos individuos coordinaban ataques con explosivos mediante drones y estarían relacionados con el reciente ataque a la casa del alcalde de la localidad.

El coronel agregó que los tres capturados "deberán responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada, homicidio agravado y tráfico de fabricación y porte de armas de fuego".

Las autoridades continúan trabajando para desarticular estos grupos delictivos que amenazan la seguridad y el bienestar de la población civil en el departamento.

Por su parte, el director de fiscalía contra el crimen organizado, Andrés Escobar, confirmó que una de las capturadas era la secretaria de la Personería Municipal de Calamar.

“Tenía información privilegiada respecto a operaciones de la fuerza pública, toda vez que nosotros nos asociamos con las personerías en algunas actividades judiciales como representante del Ministerio Público y con esta información que ella adquiría, se la transmitía a la organización, quienes, con esa información lograban ubicar los componentes militares”, aseguró el director.

Así fue la masacre de los ocho religiosos

Las víctimas, seis hombres y dos mujeres pertenecientes a dos familias desplazadas desde Arauca, fueron engañadas y citadas por integrantes de las disidencias de las Farc, quienes las acusaron falsamente de colaborar con el ELN.

Bajo amenazas, los religiosos fueron secuestrados, obligados a cavar sus propias fosas y luego ejecutados de rodillas en un predio abandonado. Los hechos ocurrieron en abril, pero solo tras la captura de un guerrillero involucrado se logró ubicar los cuerpos y reconstruir lo sucedido.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la orden habría provenido del entorno cercano de alias Iván Mordisco, cabecilla de las disidencias.