En una operación fue neutralizado alias Platanote, uno de los principales jefes de la estructura criminal que opera bajo el mando de ‘Iván Mordisco’.

El procedimiento se adelantó en zona rural de Timbiquí, Cauca, donde unidades del Ejército y la Armada Nacional sostuvieron un intenso enfrentamiento con integrantes de las disidencias.

Cayó alias Platanote, uno de los jefes más temidos del cartel de 'Mordisco'

De acuerdo con el reporte oficial, durante el combate fueron neutralizados cuatro integrantes de ese grupo armado, entre ellos alias Platanote, quien era identificado como uno de los cabecillas más peligrosos del llamado cartel de ‘Mordisco’.

Su estructura mantenía injerencia en varios municipios y era responsable de graves hechos de violencia contra comunidades y miembros de la Fuerza Pública.

¿Quién era alias Platanote?

Las autoridades señalaron que este hombre coordinaba actividades de narcotráfico a gran escala, manejaba los laboratorios y rutas de salida de droga hacia el océano Pacífico, y también se encargaba de supervisar el negocio de la minería ilegal en la región.

Además, se le atribuye haber ordenado homicidios selectivos, secuestros extorsivos y reclutamientos forzados de menores, especialmente en zonas rurales de Timbiquí, Guapi, Santa Bárbara de Iscuandé y El Charco.

La operación, según las autoridades, permitió recuperar el control territorial en varios puntos del litoral, donde las comunidades habían denunciado la presencia constante de hombres armados y la imposición de normas ilegales sobre la población civil.

¿Cómo fue el hallazgo de alias Platanote?

Las Fuerzas Militares explicaron que la acción se ejecutó tras varios días de labores de inteligencia y seguimiento, que permitieron ubicar el campamento donde se encontraba alias Platanote junto a otros miembros de su red.

Al llegar al punto, las tropas fueron recibidas con fuego, lo que desató un enfrentamiento que terminó con la muerte del cabecilla y la incautación de material de guerra.