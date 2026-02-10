Ejército capturó a ‘Pinzas’, implicado en atentado terrorista con motobomba en Huila

En una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Sijín de la Policía, las autoridades lograron la captura de tres señalados integrantes de un grupo armado organizado residual que delinque en el municipio de La Plata, en el occidente del Huila.

Cayó alias Pinzas, sujeto implicado en un atentado terrorista en La Plata, Huila

Entre los detenidos se encuentra alias Pinzas, considerado uno de los principales cabecillas de la subestructura Hernando González Acosta.

Las capturas se hicieron efectivas mediante tres allanamientos simultáneos, en desarrollo de operaciones ofensivas coordinadas con autoridades judiciales. Según información oficial, los detenidos serían responsables de generar graves afectaciones a la seguridad de la región.

Alias Pinzas figuraba como el tercer cabecilla en la línea de mando de esa estructura ilegal y, de acuerdo con las investigaciones, dirigía el llamado subsistema seudopolítico.

Desde allí habría coordinado acciones de control territorial, organización de redes de apoyo y presiones contra la población civil, incluyendo intimidaciones y constreñimientos.

Por información que permitiera su captura, el Ministerio de Defensa había ofrecido una recompensa de hasta 100 millones de pesos.

Junto a él fue capturado alias Cacique, quien presuntamente se hacía pasar por autoridad indígena bajo la figura de alguacil.

Las autoridades sostienen que esta posición habría sido utilizada de manera indebida para facilitar el ocultamiento de integrantes del grupo armado, aprovechando garantías y figuras de autonomía territorial.

También es señalado de haber participado en el secuestro de nueve mineros que posteriormente fueron rescatados con vida, al brindar apoyo logístico y elementos para evadir los controles de la Fuerza Pública.

El tercer capturado es alias el Mototaxista, quien al parecer utilizaba su oficio como fachada para cumplir tareas de transporte, mensajería e inteligencia delictiva.

Ejército logró la captura de alias Pinzas, 'Cacique' y 'El Mototaxista'

De acuerdo con las autoridades, habría intervenido en la planeación y coordinación de un atentado con motobomba en el casco urbano de La Plata, así como en el homicidio de la patrullera Karen Estefany Pajoy Candela, ocurrido en diciembre.

También sería pieza clave en el abastecimiento y traslado de integrantes del grupo ilegal.

Los tres detenidos son investigados por su presunta participación en homicidios selectivos, secuestros, desplazamientos forzados, extorsiones, tráfico de armas y la instalación de artefactos explosivos improvisados en zonas urbanas del municipio.