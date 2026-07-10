Cayó alias Salchichón, presunto cabecilla de ‘Los Porteños’ investigado por 14 homicidios

En medio de la llamada Operación Cazador, la Policía Nacional capturó a alias ‘Salchichón’, señalado como el presunto máximo cabecilla de la estructura criminal conocida como ‘Los Porteños’, que tendría presencia en Puerto Colombia, Atlántico.

De acuerdo con las autoridades, el hombre estaría relacionado con al menos 14 homicidios ocurridos en medio de la disputa por el control de las rentas ilegales, especialmente la extorsión.

El operativo fue desarrollado por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, luego de labores de inteligencia e investigación criminal que permitieron avanzar en la identificación de los presuntos integrantes de esta organización.

Alias ‘Salchichón’, señalado de liderar ‘Los Porteños’

Según la investigación, alias ‘Salchichón’ sería el principal cabecilla de ‘Los Porteños’. Las autoridades también establecieron que anteriormente habría pertenecido al Clan del Golfo, donde presuntamente se desempeñó como cabecilla de zona.

Posteriormente, habría asumido el liderazgo de ‘Los Porteños’, organización a la que las autoridades atribuyen actividades relacionadas con el control de negocios ilícitos y hechos violentos en Puerto Colombia.

La captura se produjo como resultado de las labores de seguimiento adelantadas por los investigadores, quienes buscaban establecer el papel que tendría el señalado cabecilla dentro de la estructura y su posible responsabilidad en diferentes hechos criminales.

También cayó un presunto integrante de la estructura

Durante el procedimiento también fue capturado alias ‘El Mono’, quien, de acuerdo con las autoridades, sería pariente de alias ‘Salchichón’ y estaría vinculado a la organización investigada.

En los operativos, la Policía incautó una pistola, sustancias estupefacientes y prendas de uso militar, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes como parte del proceso judicial.

Las autoridades indicaron que las capturas hacen parte de las acciones contra las estructuras criminales que disputan el control de las rentas ilegales en el área metropolitana de Barranquilla.

Alias ‘Salchichón’ y alias ‘El Mono’ quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes para determinar su responsabilidad en los delitos que se les atribuyen.