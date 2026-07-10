Video | Comerciante y su esposa fueron asesinados en Barbosa, Santander: ya capturaron a los responsables

Un doble homicidio mantiene conmocionados a los habitantes de Barbosa, Santander, luego de que un comerciante y su esposa fueran asesinados en un presunto ataque sicarial.

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Las autoridades activaron un plan candado en diferentes puntos del municipio y, después de aproximadamente 12 horas de búsqueda, lograron capturar a dos hombres señalados de participar en el crimen.

La investigación ahora busca establecer quién estaría detrás del ataque y cuál habría sido el pago por ejecutar el asesinato.

¿Quiénes fueron las víctimas?

Las víctimas fueron identificadas como Yesid Camacho Torres, comerciante, y su esposa, Margot Pacheco.

Tras conocerse el doble asesinato, la Policía desplegó un plan candado que incluyó diferentes vías de salida del municipio.

El alcalde de Barbosa, Marco Alirio Cortés, explicó que el operativo tuvo en cuenta la compleja red vial de la región para impedir la fuga de los responsables.

Según el mandatario, Barbosa cuenta con más de 18 vías alternas, por lo que fue necesario cubrir diferentes puntos y establecer controles para cerrar las posibles rutas de escape.

Responsables del asesinato intentaron escapar a Vélez, Santander

Uno de los sospechosos habría intentado desplazarse hacia Vélez, Santander, con la intención de ocultarse; sin embargo, después de varias horas de búsqueda, los dos hombres fueron ubicados y capturados.

Según la información entregada por las autoridades, uno de los detenidos es un ciudadano venezolano de 21 años.

El segundo es colombiano, tiene 20 años y registra antecedentes relacionados con violencia intrafamiliar y porte de armas, de acuerdo con la Policía.

¿Qué investigan sobre el crimen?

Las autoridades manejan como principal hipótesis que se trató de un ataque sicarial, pues el comandante Luis Atuesta señaló que, según las primeras indagaciones, alguien habría pagado por ejecutar el asesinato.

Por eso, además de establecer la participación de los dos capturados, los investigadores buscan determinar quién ordenó el crimen, cuál fue el motivo y quién habría entregado el dinero para realizarlo.