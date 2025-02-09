Cayó ‘Chorizo’, testaferro de ‘Calarcá’ que generaba 20.000 millones mensuales delinquiendo

En las últimas horas, las autoridades le dieron un duro golpe a la estructura Frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá, tras la captura de quien sería uno de sus testaferros, conocido como alias Chorizo.

Este criminal es señalado de operar en el nordeste antioqueño, donde a través de acciones de explotación ilegal recaudaba más de $20.000 millones mensuales, específicamente en los municipios de Anorí y Amalfi.

La captura de este hombre se materializó a través de una operación interinstitucional en Medellín, mediante una orden judicial que señala a alias Chorizo como presunto testaferro del Frente 36, encargado de financiar acciones criminales, compra de armas, explosivos e insumos para esta estructura ilegal.

¿Quién es alias Chorizo, el testaferro de ‘Calarcá’?

De acuerdo con el informe entregado por el Ejército Nacional sobre la captura de alias Chorizo, confirmaron que “sería el encargado de administrar los recursos financieros derivados de actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, además de gestionar entables mineros irregulares y coordinar redes de apoyo de esta estructura criminal”.

Tendría una trayectoria delictiva de más de ocho años, tiempo en el que habría participado en acciones terroristas como inteligencia delictiva para atentar contra la Fuerza Pública en el municipio de Anorí.

Al mismo tiempo, las autoridades también lo señalan de estar presuntamente vinculado al homicidio de una comerciante en Girardota en 2024.

RELACIONADO Insólitos chats de cómo disidencias de alias Calarcá extorsionan a pilotos de aeronaves médicas

Lo que tenía alias Chorizo en su poder cuando lo capturaron

El Ejército indicó que durante el procedimiento de captura le fueron incautados más de $11 millones en efectivo, dos celulares y una memoria USB que quedaron a disposición de la Fiscalía.

Alias Chorizo deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones y explosivos.

“Con esta importante captura se afecta de manera directa la capacidad financiera y logística del GAO-r Estructura 36, evitando así la adquisición de armamento, explosivos y demás insumos para las comisiones ilegales que delinquen en el departamento”, indicaron las autoridades.