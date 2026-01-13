CANAL RCN
Colombia

Cayó ciudadano turco que tenía circular roja de Interpol: cambió su aspecto para no ser descubierto

El capturado habría establecido alianzas con estructuras criminales como el ELN y el Clan del Golfo, con el fin de facilitar el envío de droga hacia Europa.

Foto: Freepik
Noticias RCN

enero 13 de 2026
03:47 p. m.
En un hotel de Barranquilla fue capturado Tolva Korkut, un ciudadano de nacionalidad turca señalado de ser el líder de una organización criminal transnacional que operaba entre Colombia y Alemania, dedicada presuntamente al narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Capturan a ciudadano turco que tenía circular roja de Interpol

Aunque el sospechoso había modificado su apariencia física para evadir a las autoridades, los organismos de seguridad lograron ubicarlo y detenerlo gracias a labores de inteligencia.

Korkut era buscado mediante circular roja de Interpol, lo que confirma que tenía una orden de captura internacional vigente.

De acuerdo con los investigadores, el detenido ingresó al territorio colombiano en al menos cuatro ocasiones entre febrero y junio del año pasado, periodo durante el cual habría establecido alianzas con estructuras criminales como el ELN y el Clan del Golfo, con el fin de facilitar el envío de droga hacia Europa.

Las autoridades explicaron que, desde Alemania, Korkut se encargaba de adquirir equipos especializados para el procesamiento de estupefacientes, los cuales eran utilizados en operaciones que dependían de la droga proveniente de Colombia.

Parte de la estructura criminal incluía el traslado de personas desde Colombia hacia Europa, a quienes se les brindaba alojamiento, alimentación y transporte en inmuebles adaptados como laboratorios clandestinos.

Cayó ciudadano turco que enviaba droga desde Colombia hacia Europa

La investigación también estableció que dentro de la red existían integrantes encargados de alquilar apartamentos para ocultar grandes sumas de dinero en efectivo, producto de las actividades ilegales, lo que demuestra el nivel de organización y sofisticación financiera del grupo.

Tras su captura, Tolva Korkut quedó a disposición de las autoridades colombianas y ahora espera que se adelanten los trámites de extradición, con el fin de que responda ante la justicia por los delitos que se le imputan en el exterior.

