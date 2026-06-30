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Colombia

Falleció Gustavo Gallón, representante permanente de Colombia ante Naciones Unidas

Como indican la normativa suiza, será velado en la casa de San Carlos. Miembros del Gobierno lamentaron su partida.

Foto: Cancillería
Foto: Cancillería

Jorge Leonardo Alzate

junio 30 de 2026
08:46 a. m.
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El presidente Gustavo Petro dio a conocer, a primera hora del martes 30 de junio, que falleció Gustavo Gallón, representante permanente de Colombia ante Naciones Unidas desde 2022.

En una publicación realizada a través de su cuenta en la red social X, el mandatario saliente quiso recordarlo como un “héroe de la defensa de los derechos humanos de Colombia”.

Gallón fue hospitalizado en los últimos días y se encontraba bajo pronóstico reservado. Sin embargo, el presidente Petro informó que “hoy, de acuerdo a las normas suizas, fue desconectado”.

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Miembros del Gobierno despiden a Gallón y recuerdan su legado:

La canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, lamentó el fallecimiento de Gallón y recordó que, previo a su llegada al cargo, “impulsó la apertura de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y, como embajador, promovió la elección de Colombia por primera vez como miembro del Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas”.

El presidente Petro recordó haberlo conocido “luchando” y poniendo sus conocimientos al servicio “de las comunidades masacradas y perseguidas”. Además, sugirió que, tras décadas de lucha:

“No pudo resistir que en las elecciones se impusiera, con ayuda extranjera, una persona que, él sabía, era cómplice en la peor época contemporánea de violación de derechos humanos en Colombia”.

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Gallón será despedido en Bogotá:

Antes de concluir su mensaje, el presidente Gustavo Petro informó que el embajador será velado en la Casa de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Bogotá. Y añadió: “Espero que reciba el homenaje que se merece del pueblo colombiano”.

Gustavo Gallón se graduó como abogado de la Universidad Externado de Colombia en 1974 y se especializó en Derecho Público, antes de realizar un máster en Ciencia Política, en la Universidad de París I, y un doctorado en Sociología Política, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París.

Fue profesor universitario en Los Andes, la Javeriana, el Externado, la Nacional, el Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame y creó la ONG Comisión Colombiana de Juristas, en 1988.

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