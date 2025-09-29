CANAL RCN
Colombia

Cayó en Bosa sujeto que tenía una orden vigente por homicidio

En lo corrido de 2025, se han capturado 393 personas por homicidio, cifra que representa una leve reducción frente al mismo periodo del año anterior.

Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
07:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de las acciones de patrullaje que adelanta la Policía de Bogotá fue detenido en la localidad de Bosa un hombre de 32 años que tenía vigente una orden judicial por el delito de homicidio.

Capturan a sujeto que tenía una orden vigente por homicidio

Punto final para vendedor de droga en Bogotá: lo capturaron en su guarida y con más de mil dosis
RELACIONADO

Punto final para vendedor de droga en Bogotá: lo capturaron en su guarida y con más de mil dosis

El operativo se desarrolló en el sector de Porvenir, donde uniformados realizaban controles de registro y verificación de antecedentes.

Durante el procedimiento, los sistemas de información confirmaron que el ciudadano era requerido por las autoridades.

La captura fue avalada por un juez de la República, según lo informó la teniente coronel Carolina Ibagué, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana.

“Mediante la solicitud de antecedentes y registro a personas, se verificó a través de los sistemas de información de la Policía de Bogotá que este hombre reporta una orden de captura vigente. Un juez de la República legalizó la detención del ciudadano”, aseguró el teniente Ibagué.

Este resultado hace parte de los planes implementados en distintos puntos de la capital para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana.

En lo corrido de 2025, se han capturado 393 personas por homicidio, cifra que representa además una leve reducción frente al mismo periodo del año anterior.

Entretanto, la Policía de Bogotá también logró desmantelar un centro de expendio de drogas en Ciudad Bolívar, donde fue detenido un hombre señalado de fabricar y distribuir estupefacientes.

¿Qué pasó con el hombre que fue visto vendiendo cachorros recién nacidos dentro de Transmilenio?
RELACIONADO

¿Qué pasó con el hombre que fue visto vendiendo cachorros recién nacidos dentro de Transmilenio?

Cayó sujeto dedicado al microtráfico en Bogotá

Durante el allanamiento, se incautaron más de 1.600 dosis de marihuana y bazuco, además de dinero en efectivo producto de la venta ilegal.

La investigación se adelantó gracias a las denuncias de la comunidad, que permitieron ubicar el inmueble usado por los llamados ‘Taquilleros’.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía y deberá responder por porte, tráfico y fabricación de estupefacientes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gobierno Nacional

Gobierno Trump revocó la visa americana a la directora del Dapre, Angie Rodríguez

Disidencias de las Farc

VIDEO | Capturado alias Jainober, responsable de atentados contra policías

Barranquilla

A la cárcel dos sujetos implicados en atentados sicariales en Barranquilla

Otras Noticias

Selección Colombia

Así sonó con orgullo el himno de Colombia en el Mundial Sub-20 frente a Arabia Saudita

La emotiva interpretación del himno nacional de Colombia en el Mundial Sub-20 frente a Arabia Saudita.

Donald Trump

“Ahórrate las lágrimas”: la Casa Blanca le responde a Ariana Grande tras criticar el mandato de Trump

Un nuevo escándalo se ha desatado tras las fuertes críticas que la cantante hizo sobre el gobierno de Trump en Estados Unidos.

Redes sociales

La Liendra reveló que le diagnosticaron una enfermedad: ¿Qué es la pareidolia?

Enfermedades

Infecciones respiratorias mantienen alta la ocupación de UCI en Bogotá

Visa

Los objetos en el equipaje de mano que ponen en riesgo su visa: prohibidos por la TSA