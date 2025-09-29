Cayó en Bosa sujeto que tenía una orden vigente por homicidio

En medio de las acciones de patrullaje que adelanta la Policía de Bogotá fue detenido en la localidad de Bosa un hombre de 32 años que tenía vigente una orden judicial por el delito de homicidio.

Capturan a sujeto que tenía una orden vigente por homicidio

El operativo se desarrolló en el sector de Porvenir, donde uniformados realizaban controles de registro y verificación de antecedentes.

Durante el procedimiento, los sistemas de información confirmaron que el ciudadano era requerido por las autoridades.

La captura fue avalada por un juez de la República, según lo informó la teniente coronel Carolina Ibagué, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana.

“Mediante la solicitud de antecedentes y registro a personas, se verificó a través de los sistemas de información de la Policía de Bogotá que este hombre reporta una orden de captura vigente. Un juez de la República legalizó la detención del ciudadano”, aseguró el teniente Ibagué.

Este resultado hace parte de los planes implementados en distintos puntos de la capital para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana.

En lo corrido de 2025, se han capturado 393 personas por homicidio, cifra que representa además una leve reducción frente al mismo periodo del año anterior.

Entretanto, la Policía de Bogotá también logró desmantelar un centro de expendio de drogas en Ciudad Bolívar, donde fue detenido un hombre señalado de fabricar y distribuir estupefacientes.

Cayó sujeto dedicado al microtráfico en Bogotá

Durante el allanamiento, se incautaron más de 1.600 dosis de marihuana y bazuco, además de dinero en efectivo producto de la venta ilegal.

La investigación se adelantó gracias a las denuncias de la comunidad, que permitieron ubicar el inmueble usado por los llamados ‘Taquilleros’.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía y deberá responder por porte, tráfico y fabricación de estupefacientes.