Procuraduría destituye e inhabilita a exdirector de Migración Colombia por acoso sexual y laboral

El fallo también señala que el exdirector actuó con dolo, es decir, con plena conciencia de la ilicitud de sus actos.

febrero 23 de 2026
04:27 p. m.
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 14 años a Luis Francisco Cante Céspedes, exdirector de la Regional Andina de Migración Colombia, tras hallarlo responsable de acosar sexual y laboralmente a funcionarias de la entidad.

El fallo de primera instancia concluyó que el directivo incurrió en conductas reiteradas de hostigamiento, valiéndose de su posición jerárquica.

Acoso reiterado y abuso de poder por parte de Luis Francisco Cante

Según el expediente, Cante ejerció “comentarios con contenido sexual cometidos desde febrero de 2023” y realizó contactos físicos no consentidos hacia una oficial de Migración. La Procuraduría consideró que estas conductas vulneraron el principio de moralidad administrativa y la dignidad humana, configurando una "falta disciplinaria gravísima".

El fallo también señala que el exdirector actuó con dolo, es decir, con plena conciencia de la ilicitud de sus actos, lo que agravó la sanción impuesta.

Revictimización institucional

La decisión incluyó además reproches contra la coordinadora regional Adriana Paola Cuervo Pulido, quien habría desestimado las denuncias de la víctima mediante comunicaciones internas que cuestionaban su forma de vestir. La Procuraduría calificó estas actuaciones como hostigamiento y revictimización, aunque la sanción principal recayó sobre Cante.

La apoderada de la víctima sostuvo que las pruebas como testimonios, correos electrónicos y audios evidencian un “patrón reiterado de violencia basada en género” dentro de la entidad.

