Cayó enfermera de las disidencias de las Farc que habría participado en atentado a la Policía

El director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, dio a conocer que se capturó a una mujer que al parecer está involucrada en un ataque a la Estación de Policía del municipio de Morales, Cauca, en donde dos uniformados perdieron la vida.

Maryi Viviana Ramos Trochez, alias Dayana, tiene años de experiencia en enfermería de combate y finanzas criminales y es señalada por haber realizado labores de inteligencia en el ataque producido en mayo de 2024, donde también resultaron tres policías heridos. Además, también estaría involucrada en el robo a una sede del Banco Agrario en la región.

Golpe a las disidencias de las Farc en el departamento del Cauca.

'Dayana' llevaría al menos cuatro años sirviéndole a grupos armados ilegales como enfermera en combates y en el momento del ataque, pertenecería a la estructura 'Jaime Martínez' de las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.

"Así honramos nuestro compromiso institucional de dar con el paradero de asesinos de policías y llevarlos ante la justicia", escribió el general Salamanca sobre esta captura que se habría producido en el municipio de Bello, en Antioquia.

"No me deje morir": el llamado de los policías tras atentado en Morales, Cauca

En su momento, cuando se presentó este ataque terrorista en contra de la fuerza pública en el municipio de Morales, se revelaron desgarradores audios en donde los uniformados de la Policía solicitaban ayuda, previo a que fueran asesinados por el ataque.

"Mi sargento, me dieron mi sargento. Mi sargento no me deje morir mi sargento. El apoyo tierra, el apoyo, colabórenme con el apoyo. Tierra los tenemos cerquita. Nos están dando tatucos. Tierra", fue el llamado de los patrulleros que lamentablemente fallecieron.