VIDEO | Salió de prisión tras 12 años y lo atraparon robando una moto en pleno centro de Bogotá

En video quedó registrado como un hombre que había recuperado la libertad hace apenas unos meses, fue sorprendido nuevamente cometiendo un delito en Bogotá.

El individuo ya había cumplido más de 12 años de condena en prisión.

VIDEO: Ladrón intentó robarse una moto en el centro de Bogotá

Las imágenes muestran el momento exacto en que dos hombres que se movilizaban en una motocicleta circulan por el andén de la carrera 10 con calle 22.

El conductor avanza unos metros y se estaciona, mientras que el acompañante desciende y se dirige rápidamente hacia otra motocicleta que estaba parqueada en la vía.

El sujeto se sube en el vehículo con la aparente intención de llevárselo, pero en ese instante aparece el propietario, quien lo enfrenta para evitar el robo.

De inmediato, varias personas que se encontraban en el sector intervienen y ayudan a reducirlo, evitando que escapara.

La llave maestra para robar motocicletas en Bogotá

La Policía Nacional, que estaba patrullando cerca del lugar, llegó a los pocos segundos y logró capturar al presunto delincuente.

Durante el procedimiento, los uniformados le hallaron un elemento que habría sido utilizado como llave maestra para forzar el seguro de la motocicleta y facilitar el hurto.

De acuerdo con las autoridades, la motocicleta en cuestión pertenece a una escuela de conducción.

El delincuente había estado 12 años en prisión

Las verificaciones posteriores confirmaron que el capturado cuenta con un amplio prontuario. Presenta antecedentes por delitos como fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones, hurto agravado y otros hechos criminales.

Lo más llamativo es que este mismo año, en abril de 2025, había salido de la cárcel tras cumplir una condena de más de 12 años.

Finalmente, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que será la encargada de avanzar con el proceso judicial en su contra por el nuevo hecho de hurto.