Descubren a hombre que capacitaría a cabecillas del ELN para el uso de drones en ataques terroristas

Una investigación del Ejército dejó al descubierto el presunto rol clave de un hombre en el uso de tecnología para fines terroristas en el departamento de Arauca.

Se trata de Deinner Fabián Alvarado Salazar, señalado de trabajar con la comisión Ernesto ‘Che’ Guevara del ELN como proveedor e instructor en el manejo de drones.

Cayó hombre que capacitaría a cabecillas del ELN para el uso de drones

Según los elementos materiales probatorios, el procesado habría asumido desde marzo de 2022 funciones como proveedor, programador e instructor de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) para esta estructura armada ilegal.

De acuerdo con la Fiscalía, su actividad ilícita estaba oculta bajo la fachada de un negocio de comercialización de equipos tecnológicos para el riego de agroquímicos, el cual promocionaba a través de redes sociales. Sin embargo, detrás de esta apariencia, presuntamente facilitaba herramientas clave para la ejecución de ataques.

Las autoridades indican que no solo vendía los drones, sino que capacitaba a cabecillas e integrantes del grupo armado en su uso, con el objetivo de emplearlos en acciones terroristas contra la Fuerza Pública.

Sujeto creo sistema especial para que los drones pudieran cargar explosivos para sus ataques

Además, es señalado de diseñar un sistema de correas que permitía sujetar explosivos a los drones para posteriormente lanzarlos sobre instalaciones militares, convirtiendo estos dispositivos en armas de ataque.

Uno de los hechos vinculados a esta modalidad ocurrió el pasado 12 de febrero, cuando fue atacado el Cantón Militar San Jorge, ubicado en Saravena. Este ataque dejó dos oficiales de la Fuerza Aeroespacial Colombiana heridos, así como importantes daños materiales.

La investigación también documenta otros eventos en los que estos drones habrían sido utilizados para atacar instalaciones de la Fuerza Pública en Puerto Rondón y para vigilar los movimientos de tropas del Ejército Nacional en diferentes municipios del departamento.

El señalado fue capturado en una diligencia judicial realizada en Saravena, en la que también se incautaron varios elementos tecnológicos relacionados con su presunta actividad.

Posteriormente, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo.