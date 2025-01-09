CANAL RCN
Colombia

Cayó uno de los más buscados en Valle por el atroz crimen de un adulto mayor de 76 años

En Buenaventura fue capturado un presunto integrante de la banda ‘Los Chiquillos’ por quien ofrecían $200 millones de recompensa en el cartel de los más buscados.

Foto: Noticias RCN / Fiscalía.

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
05:33 p. m.
En las últimas horas, las autoridades lograron la captura de Luis Miguel Vásquez Riascos, señalado como presunto responsable del asesinato de un adulto mayor, el pasado 17 de febrero, en el barrio Bello Horizonte, en Buenaventura, Valle del Cauca.

La víctima, identificada como Antonio Ricardo Figueroa, de 79 años, fue atacado a disparos desde una motocicleta en la que se movilizaba el señalado sicario.

De acuerdo con la investigación, Vásquez Riascos sería integrante de la estructura delincuencial conocida como ‘Los Chiquillos’.

Así fue el violento crimen del adulto mayor en Buenaventura

Según las pruebas recabadas, el día del crimen el presunto asesino se movilizaba como parrillero en una motocicleta cuando abrió fuego contra el adulto mayor y otro hombre que quedó gravemente herido.

Tras el crimen, los responsables emprendieron la huida, lo que desencadenó un intercambio de disparos con la Policía que había llegado para controlar la situación.

En ese operativo, fueron capturados tres hombres que, según las autoridades, custodiaban a los sicarios.

La captura del presunto autor material del crimen se produjo meses después, en un inmueble del casco urbano de Buenaventura.

Asesino de adulto mayor era del cartel de los más buscados en Valle

El rostro del sicario figuraba en el cartel de los diez más buscados de Valle del Cauca y por quien las autoridades habían ofrecido hasta $200 millones por información que permitiera dar con su paradero.

Durante la audiencia, un juez de control de garantías decidió enviarlo a la cárcel mientras avanza el proceso en su contra. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego agravado.

Aunque Vásquez no aceptó los cargos, las pruebas presentadas por el ente acusador fueron suficientes para dictar la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

