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Álvaro Uribe alerta por impacto del aumento IVA y cuestiona la ley de rescate fiscal

El exmandatario confirmó que los integrantes de las comisiones económicas del Congreso sostendrán una reunión con el Gobierno este sábado.

Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Noticias RCN

noviembre 05 de 2026
06:13 p. m.
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Tras una reunión entre la bancada del Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el partido expresó varias preocupaciones frente al proyecto de ley fiscal que cursa en el Congreso.

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Entre los principales cuestionamientos están el nivel de ahorro planteado por el Gobierno, el posible impacto del IVA sobre los sectores de ingresos medios y bajos, y los incentivos para la inversión privada.

Uribe aseguró que la propuesta oficial tiene aspectos que deben ser revisados. Según explicó, “el ahorro que propone el Gobierno es muy poco” y consideró necesario aumentarlo mediante la eliminación de entidades con funciones duplicadas.

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Además, manifestó que existe preocupación por el efecto que podrían tener algunas medidas tributarias sobre los colombianos de menores ingresos y sostuvo que la iniciativa muestra “timidez” en materia de estímulos para atraer inversión privada al país.

Reunión con el Gobierno en Barranquilla

El exmandatario confirmó que los integrantes de las comisiones económicas del Congreso sostendrán una reunión con el Gobierno este sábado en Barranquilla para exponer sus inquietudes sobre el proyecto.

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De acuerdo con Uribe, en ese encuentro se presentarán las dudas y observaciones identificadas por la colectividad. Asimismo, anunció que se propondrá una alternativa al texto actual mediante “un proyecto de reforma estructural” que calificó como “disruptivo”, con el propósito de introducir cambios de fondo en la política fiscal.

Proponen ajustes o una reforma que sustituya el proyecto

Sobre los tiempos legislativos para la aprobación de la iniciativa, Uribe señaló que, debido al avance de la legislatura, es posible que el Gobierno contemple la convocatoria de sesiones extraordinarias. Sin embargo, afirmó que los ritmos del debate deben quedar en manos del Congreso y el Ejecutivo.

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El expresidente también se refirió a los recientes intercambios de mensajes que sostuvo en la red social X con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez. No obstante, restó importancia al episodio y afirmó que durante la reunión “no se habló de ministros, se habló de impuestos”.

Al ser consultado sobre si el Centro Democrático respalda la ley fiscal, Uribe indicó que la colectividad busca alternativas para mejorarla. En ese sentido, explicó que existen propuestas orientadas a ajustar el proyecto actual, mientras que otras apuntan a “sustituir el proyecto por una reforma profundamente estructural”, que modifique de manera más amplia el esquema fiscal planteado por el Gobierno.

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