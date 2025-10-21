“Para luchar por este gran pueblo”: primeras palabras de Álvaro Uribe tras ser absuelto

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe de los delitos fraude procesal y soborno en actuación penal. Es decir, revocó la condena que le impusieron de 12 años de prisión domiciliaria.

Horas después de la decisión, Uribe se pronunció y agradeció a las personas que lo han apoyado durante el proceso.

Expresidente Uribe quedó absuelto en segunda instancia

El país estaba expectante por lo que fuera a pasar este 21 de octubre, día en el que el Tribunal Superior citó para dar a conocer la decisión con respecto a este caso que incluso ha sido llamado como el fallo del siglo.

La decisión quedó en manos de los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto. Esta última hizo salvamiento de voto.

Sin duda alguna, la célula del proceso se centró en las interceptaciones telefónicas. Frente a estas, el tribunal declaró vulneración al derecho a la intimidad. Afirmó que la Fiscalía no acreditó que la actividad justificara esta prueba.

Inclusive, fueron consideradas como desproporcionadas. Por eso, se declaró ilicitud en las interceptaciones, las cuales en verdad tenían como fin a Nilton Córdoba. Aunque se validaron las interceptaciones de Diego Cadena.

A lo largo de la lectura, el primer punto clave es que se revocó la condena por soborno en actuación penal por el caso del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, más conocido como 'Víctor'.

Posteriormente, quedó absuelto en el caso de Eurídice Cortés o alias Diana. La atención se centró en el siguiente personaje: Juan Guillermo Monsalve.

El camino fue igual: absuelto. En pocas palabras, se tumbó el delito de soborno en actuación penal por los tres hechos. A los pocos minutos, quedó absuelto por fraude procesal.

Las primeras palabras de Uribe

El expresidente le agradeció a su equipo de abogados liderado por Jaime Granados y Jaime Lombana; a su familia, a las personas que lo apoyaron y a Dios.

“Hago votos para que personas que resultaron involucradas en este proceso rápidamente puedan superar sus dificultades (…) Lo único que les puedo decir es que he dicho la verdad a lo largo de esta extensa vida pública”, declaró. Uribe no respondió preguntas.