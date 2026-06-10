Centro Democrático cuestiona a María Fernanda Cabal por invitar a militantes a unirse a su Partido Republicano

Luego de la renuncia formal de María Fernanda Cabal al partido Centro Democrático, grupos afines a la exsenadora han generado molestias dentro de la colectividad por mensajes en grupos de WhatsApp en los que invitan a unirse a su nuevo partido político.

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Se trata del Partido Republicano, una fuerza política de derecha que surgió de la transformación de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, partido fundado por el fallecido ex candidato presidencial Rodolfo Hernández y actualmente es liderado por Cabal. Su cambio de nombre fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral en agosto de este año.

Una invitación vía WhatsApp

La periodista Darcy Quinn de La FM reveló este martes la captura de pantalla de un grupo de WhatsApp “Bogotá-#SoyJovenCabal” en el que se observa un video de María Fernanda Cabal en el que dice: “A ti, que has sido firme en estas luchas, te invito a ser miembro del Partido Republicano”.

La exsenadora también comparte en su video un formato para renunciar, lo que generó todavía más molestias en la colectividad.

La oficialización del Partido Republicano liderado por Cabal

En un evento organizado este fin de semana en Bucaramanga, la ex senadora María Fernanda Cabal hizo oficial su llegada al Partido Republicano en el que aseguró estar feliz por liderar un proyecto político enfocado en “esa nueva derecha”.

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El primer objetivo del Partido Republicano, según María Fernanda Cabal, será consolidar una base de candidatos para las elecciones regionales de 2027. “Lo primero es escoger los mejores candidatos, alcaldía, gobernación, concejos y asamblea”, aseguró.