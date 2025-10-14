Centro Democrático elegirá su candidato único el próximo 28 de noviembre

El partido Centro Democrático confirmó este martes la fecha en la que se definirá el candidato único del uribismo de cara a las elecciones presidenciales de 2026. La fecha será el próximo 28 de noviembre.

La decisión fue tomada luego de una extensa reunión entre los cinco precandidatos María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Miguel Uribe Londoño, Paola Holguín y Andrés Guerra, un espacio en el que también denunciaron las amenazas que enfrenta la colectividad.

Centro Democrático alerta sobre amenazas a líderes de su partido

“Nosotros seguimos advirtiendo a la comunidad internacional y a los colombianos que hoy no hay garantías para la oposición. Nosotros de manera permanente recibimos amenazas, no solamente a los precandidatos presidenciales, sino a nuestros líderes políticos”, afirmó Gabriel Vallejo, director del partido Centro Democrático.

Aunque inicialmente se contemplaba diciembre o incluso enero como plazo para definir el candidato presidencial del Centro Democrático, la colectividad decidió adelantar la fecha para la última semana de noviembre.

La medida busca permitir que quienes no resulten favorecidos en la contienda interna tengan margen para inscribirse como aspirantes al Congreso. Cabe recordar que el próximo 8 de diciembre vence el plazo oficial para la inscripción de candidatos a las elecciones legislativas de 2026.

¿Cómo será la elección del candidato único del Centro Democrático?

Una empresa internacional será la encargada de realizar la encuesta que definirá el candidato único del Centro Democrático, mecanismo que ya fue utilizado en las elecciones presidenciales de 2018. La encuesta busca que el candidato elegido cuente con el respaldo suficiente de las mayorías en el partido.