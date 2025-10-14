CANAL RCN
Colombia

Centro Democrático elegirá su candidato único el próximo 28 de noviembre

La colectividad adelantó la fecha con el fin de que los perdedores no queden inhabilitados para aspirar al Congreso.

Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
04:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El partido Centro Democrático confirmó este martes la fecha en la que se definirá el candidato único del uribismo de cara a las elecciones presidenciales de 2026. La fecha será el próximo 28 de noviembre.

Centro Democrático incluirá a Álvaro Uribe en su lista cerrada al Senado
RELACIONADO

Centro Democrático incluirá a Álvaro Uribe en su lista cerrada al Senado

La decisión fue tomada luego de una extensa reunión entre los cinco precandidatos María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Miguel Uribe Londoño, Paola Holguín y Andrés Guerra, un espacio en el que también denunciaron las amenazas que enfrenta la colectividad.

Centro Democrático alerta sobre amenazas a líderes de su partido

“Nosotros seguimos advirtiendo a la comunidad internacional y a los colombianos que hoy no hay garantías para la oposición. Nosotros de manera permanente recibimos amenazas, no solamente a los precandidatos presidenciales, sino a nuestros líderes políticos”, afirmó Gabriel Vallejo, director del partido Centro Democrático.

Paloma Valencia anunció su precandidatura presidencial y dijo que su etapa en el Congreso “ha terminado”
RELACIONADO

Paloma Valencia anunció su precandidatura presidencial y dijo que su etapa en el Congreso “ha terminado”

Aunque inicialmente se contemplaba diciembre o incluso enero como plazo para definir el candidato presidencial del Centro Democrático, la colectividad decidió adelantar la fecha para la última semana de noviembre.

La medida busca permitir que quienes no resulten favorecidos en la contienda interna tengan margen para inscribirse como aspirantes al Congreso. Cabe recordar que el próximo 8 de diciembre vence el plazo oficial para la inscripción de candidatos a las elecciones legislativas de 2026.

María F. Cabal respondió a las declaraciones de María C. Tarazona sobre el funeral de Miguel Uribe
RELACIONADO

María F. Cabal respondió a las declaraciones de María C. Tarazona sobre el funeral de Miguel Uribe

¿Cómo será la elección del candidato único del Centro Democrático?

Una empresa internacional será la encargada de realizar la encuesta que definirá el candidato único del Centro Democrático, mecanismo que ya fue utilizado en las elecciones presidenciales de 2018. La encuesta busca que el candidato elegido cuente con el respaldo suficiente de las mayorías en el partido.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de Justicia

"No se permitirá que se burlen de la justicia": Minjusticia respondió a solicitud de 'Larry Changa'

Policía Nacional

Cayó en Tunja alias Camilo, reconocido expendedor de droga

Animales

Gran donatón en Antioquia busca recolectar alimento para más de cuatro mil animales

Otras Noticias

Venezuela

Video del momento exacto del nuevo ataque de EE. UU. contra lancha venezolana: cifra de muertos va en 27

Se trataría del quinto ataque por parte del ejército de EE. UU. desplegado en el Caribe que dejaría al menos seis muertos.Se trataría del quinto ataque por parte del ejército de EE. UU. desplegado en el Caribe que dejaría al menos seis muertos.

Selección Colombia

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. Canadá, amistoso FIFA: siga en directo el partido aquí

Siga todas las emociones del partido amistoso entre Colombia y Canadá por el Canal RCN.

Artistas

Ella es Valentina Castro, primera modelo colombiana en desfilar en Victoria’s Secret

Educación

Calendario escolar de 2026: Ministerio de Educación publicó fechas clave y requisitos

Enfermedades

Día de la Salud Mental: 5 estrategias para que los hombres liberen la ansiedad y la presión social