María F. Cabal respondió a las declaraciones de María C. Tarazona sobre el funeral de Miguel Uribe

En un comunicado dirigido a la ciudadanía, María Fernanda Cabal se refirió a las declaraciones que hizo María Claudia Tarazona en entrevista con Noticias RCN, donde relató un supuesto episodio de intimidación durante los funerales de su esposo, el senador Miguel Uribe Turbay.

María Fernanda Cabal aclara los hechos y niega amenazas

“Con todo respeto y con sentimiento de solidaridad por la señora María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, me permito aclarar a la ciudadanía que: en efecto, cuando me acerqué a saludarla llevaba un micrófono adherido a mi camisa como habitualmente lo hago para atender a los medios de forma permanente en Comisión y Plenaria, pues había realizado una grabación previamente. En medio del dolor por la partida de Miguel Uribe, asistí al Capitolio por consideración y respeto”, aseguró Cabal.

La senadora agregó que se mostró extrañada por la percepción de Tarazona, ya que la viuda había sido muy amable con ella durante los días críticos de la hospitalización de Miguel Uribe. Asimismo, enfatizó que ningún comentario atribuido a ella por Tarazona provino de su persona.

“Miguel y yo competíamos; teníamos una emulación; compartíamos principios fundamentales. También había discrepancias. Y, con profundo dolor por el atentado, fui solamente a saludar a su señora y a su familia. Colombia me conoce y sabe que mi compromiso está en trabajar con honestidad por el país”, concluyó.

La versión de María Claudia Tarazona sobre el episodio con María Fernanda Cabal

En la entrevista con Noticias RCN, María Claudia Tarazona relató cómo, al recibir el cuerpo de su esposo en el Congreso, se enteró de que Cabal la buscaba. Tarazona aseguró que al acercarse, notó que Cabal tenía un micrófono adherido a su camisa y se lo pidió retirar. Posteriormente, según su relato, Cabal la habría amenazado, insinuando que desconocía el país y sus peligros, justo frente al féretro de su esposo y ante sus hijos.

“Una cosa es la política y otra es la humanidad. No puedes coger a una viuda, con cuatro hijos, y amenazarla por miedo a una contienda política. No puede pasar”, expresó Tarazona, subrayando que la experiencia dejó claro que en la política, el oportunismo y los egos no pueden sobrepasar los límites humanos, incluso en medio de la tragedia.

Este intercambio evidencia la tensión entre el duelo personal y las disputas políticas en Colombia, mostrando cómo los hechos pueden percibirse de manera diferente según la versión de quienes estuvieron presentes en momentos críticos.