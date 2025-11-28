Centro Democrático ya tiene firma encuestadora para elegir a sus candidatos para la consulta de marzo

A través de un comunicado, el Centro Democrático dio a conocer que ya tiene firma encuestadora para elegir a los candidatos que llegarán a la consulta interpartidista de marzo de 2026, de cara a las presidenciales.

Se trata de la firma chilena CADEM, cuyo partner en Colombia se encargará del análisis cuantitativo a nivel nacional mediante entrevistas que se realizarán a través de internet.

Así se elegirán los candidatos del Centro Democrático

Las preguntas de dicha entrevista serán previamente diseñadas por el partido y buscarán determinar a los candidatos que representarán al uribismo por lo menos en la primera fase de la contienda del próximo año.

De acuerdo con la colectividad, serán 2.100 entrevistas las que se realizarán al azar en diferentes regiones del país.

Para el análisis de los resultados habrá una segunda firma, que iniciará el estudio en los próximos días, según el anuncio.

"Un día antes del estudio, se enviará a la militancia y a la opinión pública toda la información y detalles pertinentes", agregó el Centro Democrático en su comunicación.

¿Cuándo se conocerán los resultados de la encuesta?

Se espera que los nombres de los ganadores de la encuesta se conozcan a mediados de diciembre.

Finalmente, en Centro Democrático afirmó que el proceso contará con una firma auditora independiente, y que la Dirección Nacional del partido conformó un comité para acompañar el proceso en lo referente a garantías y transparencia.