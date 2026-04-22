Amnistía Internacional sostiene que defender los DD. HH. en Colombia es una labor “sumamente arriesgada”

Amnistía Internacional presentó su informe anual para 2025, sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, revelando resultados no muy favorecedores para Colombia.

De acuerdo con la organización, a pesar de los procesos de paz en curso con varios grupos criminales, la violencia armada en el país es una constante, principalmente en contra de pueblos indígenas, comunidades afro y campesinas.

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A esto se suma que, a pesar de las negociaciones sociojurídicas y de paz, los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley y los sostenidos con las fuerzas militares, se tradujeron en constantes violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

AI documentó que los hechos más preocupantes se registraron en zonas de Guaviare, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Bolívar, La Guajira, y las regiones del Catatumbo, el Magdalena Medio, el Nordeste Antioqueño y el Sur de Bolívar.

La disputa territorial, el control de las economías ilegales y la fragmentación de los grupos criminales fueron las principales causas de violencia.

Más de 364 mil niños afectados por el conflicto

Datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios indican que durante 2025 se produjeron 2.794 hechos de violencia, de los cuales 1.390 fueron contra la población civil.

La CODHES también documentó 139 casos de desplazamiento forzado, los cuales afectaron a más de 90.000 personas, así como 80 confinamientos y el desplazamiento de más de 80.000 personas solo en el Catatumbo, debido a los enfrentamientos entre ELN y disidencias de las Farc.

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Por lo menos 364 mil niños y niñas se vieron directamente afectados por el conflicto en el país, y 172 fueron víctimas de reclutamiento.

Durante 2025, Indepaz registró el asesinato de 39 firmantes de paz, y en septiembre del mismo año la Corte Constitucional alertó por la crítica situación de seguridad para los excombatientes.

509 agresiones contra defensores de derechos humanos

Asimismo, el programa Somos Defensores evidenció 509 agresiones contra defensores de derechos humanos entre enero y septiembre, agregando que entre julio y septiembre el promedio se había ubicado en 1,67 agresiones diarias.

Organizaciones de derechos humanos también denunciaron una campaña de estigmatización en su contra por parte del Frente 33 de las disidencias y a través de redes sociales.

Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja identificó 136 casos de personas desaparecidas por el conflicto, de los cuales 26 fueron menores de edad.

La Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, también señaló que se presentaron 468 ataques contra la libertad de prensa en lo corrido del año, entre ellos 191 amenazas a periodistas, 61 casos de estigmatización, 26 casos de acoso judicial y un asesinato.

A esto se suman los 609 feminicidios documentados entre enero y septiembre por el Observatorio Feminicidios Colombia, y los 85 hechos graves de violencia contra personas de la población LGBTIQ+ mencionados por la ONG Caribe Afirmativo.