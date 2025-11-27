Coalición partidista ¡Ahora Colombia! presenta su lista de candidatos a la Cámara por Antioquia

De cara a las elecciones legislativas de marzo próximo (2026) la coalición ¡Ahora Colombia!, que integran los partidos MIRA, Nuevo Liberalismo (NL) y Dignidad & Compromiso (D&C) presentó su lista de candidatos a la Cámara de Representantes por Antioquia.

De acuerdo con la coalición, a la cabeza de la lista estará con el 101 el ingeniero Rafael Andrés Nanclares. Además de músico y escritor, “ha liderado proyectos transformadores desde cargos como el de secretario de Movilidad de Medellín; secretario de Infraestructura de Antioquia; asesor del Estado de Nuevo León en México y, más recientemente, gerente de bienestar económico en Comfenalco Antioquia”.

Un compromiso con las regiones:

Desde la coalición, enviaron un mensaje de unidad en las regiones, que respaldó su cabeza de lista al Senado, el actual primer vicepresidente de la corporación, Juan Sebastián Gómez:

“Es un gran mensaje de esta coalición que piensan las personas de las regiones, que está teniendo en cuenta todo el país para que la gente pueda votar tranquilamente (…) y entre otros por esta candidatura para que sean representados en el Congreso de la República”.

La elección de Gómez fue otra gran sorpresa, debido a que otros nombres prominentes de la política colombiana, como Alejandro Gaviria, Mauricio Gaona y Jennifer Pedraza, se habían estado barajando.

¿Qué otros miembros de la coalición buscarán llegar a la cámara baja por Antioquia?

Desde ¡Ahora Colombia! se comprometieron a avanzar en unidad “con la convicción de que el país se transforma desde las regiones, mediante el pluralismo, la confianza institucional y una visión de futuro que ponga en el centro a las personas y sus territorios”. Y para lograrlo, presentaron a sus demás candidatos a la Cámara por el departamento de Antioquia:

101. Rafael Nanclares (D&C).

102. Hanna Escobar (NL).

103. Marcela Eusse (MIRA).

104. Marcelo Betancur (NL).

105. Eberto Saez (NL).

106. Gilberto Torres (NL).

107. Nelson Carmona (NL).

108. Daniel Ospina (D&C).

109. Cynthia Folleco (NL).

110. Alejandro Arcila (D&C).

111. Camilo Quintero (NL).

112. Juan Camilo Salazar (D&C).

113. Vladimir Ramírez (NL).

114. Edilma Berrio (NL).

115. Victor Correa (D&C).

116. Tatiana Hidalgo (D&C).

117. Alejandra Sánchez (D&C).