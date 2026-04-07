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Grave choque de dos buses de Transmilenio en Suba deja 15 heridos, uno de ellos en estado crítico

La colisión entre un bus troncal y uno dual en Suba activó los protocolos de emergencia y obligó a modificar la operación del sistema de transporte masivo.

Choque de buses de Transmilenio en Suba deja 15 heridos, uno de ellos en estado crítico
Foto: captura de video suministrado a Noticias RCN.

Noticias RCN

abril 07 de 2026
04:46 p. m.
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Un grave accidente de tránsito entre dos buses de Transmilenio alteró la movilidad en el noroccidente de Bogotá y dejó al menos 15 personas heridas, una de ellas en estado crítico.

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El siniestro, ocurrió sobre las 11:30 en la mañana de este martes 7 de abril en la Avenida Suba con carrera 101, donde el tráfico se vio afectado mientras los organismos de socorro atendían la emergencia.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el choque involucró un bus troncal y un bus dual del sistema. La colisión se registró en sentido oriente-occidente, en un tramo clave de la troncal Suba, lo que obligó a modificar la operación habitual de Transmilenio.

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Una persona en estado crítico por choque de buses de Transmilenio

Tan pronto se reportó el incidente, Transmilenio activó sus protocolos de emergencia. Al lugar llegaron ambulancias, unidades del Cuerpo de Bomberos y autoridades competentes, quienes atendieron a los pasajeros afectados y coordinaron su traslado a diferentes centros médicos.

El balance preliminar da cuenta de 15 personas lesionadas, todas remitidas a instituciones de salud para su valoración.

Entre los heridos se encuentran dos menores de edad. La situación más delicada corresponde a una persona que permanece en estado crítico, lo que eleva la gravedad del hecho y mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

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Transmilenio reactivó el servicio en la troncal Suba tras accidente

En medio de la emergencia, la flota de Transmilenio tuvo que salir temporalmente al carril mixto, una medida que generó retrasos y congestión en el corredor que presenta alta demanda en horas pico.

Sobre las 3:30 de la tarde, Transmilenio confirmó la operatividad habitual por la zona.

Desde la empresa operadora se reiteró la disposición para colaborar con las autoridades en la investigación que permita esclarecer las causas del accidente.

Por ahora, no se han entregado detalles sobre las circunstancias que llevaron al choque, por lo que serán las entidades competentes las encargadas de determinar responsabilidades.

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