Cierran hogar geriátrico por alimentos vencidos y falta de personal médico en Dosquebradas

Las autoridades sanitarias del municipio de Dosquebradas, en el Eje Cafetero, ordenaron el cierre inmediato de un hogar geriátrico tras encontrar múltiples irregularidades que ponían en riesgo la salud y la seguridad de los adultos mayores allí residentes.

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En el lugar se hallaron alimentos vencidos, presencia de roedores y cucarachas, además de instalaciones físicas en condiciones deplorables.

Solo uno de 14 hogares cumple la norma

Según el reporte oficial, en Dosquebradas existen 14 hogares geriátricos particulares, pero únicamente uno cumple con la normatividad vigente. Por ello, la Secretaría de Salud inició visitas de inspección a cada uno de estos centros.

El primero en ser revisado terminó clausurado al evidenciarse que las camas eran demasiado altas y representaban riesgo de caídas para los residentes, además de la ausencia total de personal idóneo en el cuidado: no había enfermeras ni auxiliares de enfermería.

Adultos mayores regresaron a sus familias

En el hogar cerrado vivían 12 adultos mayores, quienes fueron entregados nuevamente a sus familias para garantizar su bienestar.

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Las autoridades anunciaron que continuarán las inspecciones en los demás centros geriátricos del municipio, con el objetivo de verificar las condiciones de atención y asegurar que esta población vulnerable reciba un trato digno y seguro.