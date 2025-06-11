CANAL RCN
Colombia

Cierre temporal del Portal Américas y Biblioteca Tintal por obras del Metro

Los servicios de TransMiZonal atenderán a los usuarios desde los paraderos ubicados en el entorno del portal.

Avanza plan de Policía para retomar el control en el Portal Américas
Portal Américas - Foto: Archivo

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
10:18 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

TransMilenio anunció la suspensión temporal del servicio en el Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal a partir de las 10:00 de la noche del sábado 15 de noviembre.

Jóvenes lanzaron pólvora desde el techo de un TransMilenio: video generó pánico en redes sociales
RELACIONADO

Jóvenes lanzaron pólvora desde el techo de un TransMilenio: video generó pánico en redes sociales

La operación se restablecerá el lunes 17 de noviembre a las 5:00 de la mañana, debido al avance de las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Durante este periodo, los servicios alimentadores que normalmente operan desde el Portal Américas funcionarán desde la estación Banderas. Por su parte, los servicios de TransMiZonal atenderán a los usuarios desde los paraderos ubicados en el entorno del portal.

Programe sus recorridos por cierre de estaciones en el suroccidente de Bogotá

Jaime Monroy, subgerente de Operaciones de TransMilenio, explicó que esta medida busca facilitar el desarrollo de la infraestructura del metro sin afectar la seguridad de los usuarios. “Por el avance de la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, se suspenderá temporalmente la operación del Portal de las Américas y la estación Biblioteca El Tintal”, indicó.

Cuarto metro de Bogotá que venía hacia Colombia sufrió un accidente: esto se sabe
RELACIONADO

Cuarto metro de Bogotá que venía hacia Colombia sufrió un accidente: esto se sabe

TransMilenio invitó a los ciudadanos a consultar sus canales oficiales para conocer actualizaciones sobre el sistema y planear sus desplazamientos con anticipación.

¿Cuáles son las alternativas de movilidad ante el cierre de Portal Américas y Biblioteca Tintal?

Los paraderos de TransMiZonal estarán ubicados en puntos estratégicos de la localidad, permitiendo conectar el sector del Portal Américas con los distintos puntos cardinales de la ciudad.

Además, los servicios zonales DG208, CG137, CG147, GA535, GA518, 927, 787A, GK527, GA532, GH530, GC509, GL508 y CG157 modificarán sus recorridos y realizarán paradas en zonas cercanas al Portal Américas. Estos puntos han sido seleccionados estratégicamente para asegurar que los pasajeros puedan continuar sus trayectos en múltiples direcciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Daniel Quintero

Polo Democrático confirma que Daniel Quintero no pertenece a su colectividad política

Animales

En VIDEO I Hombre es captado propinándole patadas a su perro en Bogotá y la comunidad reacciona

Palacio de Justicia

“Pensaron que yo era un guerrillero”: la historia de Orlando Arrechea, sobreviviente del Palacio de Justicia

Otras Noticias

Senado de la República

Senadora reacciona a la letra de la nueva canción de Kris R: “Esa es la Colombia de hoy”

La nueva canción del estadounidense ha desatado cientos de críticas por el contenido de su letra.

África

Imágenes satelitales revelan posible existencia de fosas comunes en Sudán

Por su parte, la ONU ha documentado denuncias de masacres, violaciones, saqueos y desplazamientos forzados de miles de civiles.

Superintendencia de Industria y Comercio

¿Su operador de telefonía o televisión no lo deja cancelar el servicio? Así puede actuar legalmente

Independiente Santa Fe

Santa Fe sella acuerdo verbal con importante jugador pretendido por Junior y Millonarios

Enfermedades

El 71% de pacientes con enfermedades huérfanas sienten que la sanidad se deterioró. ¿Qué Pasa?