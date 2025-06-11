Cierre temporal del Portal Américas y Biblioteca Tintal por obras del Metro

TransMilenio anunció la suspensión temporal del servicio en el Portal Américas y la estación Biblioteca Tintal a partir de las 10:00 de la noche del sábado 15 de noviembre.

La operación se restablecerá el lunes 17 de noviembre a las 5:00 de la mañana, debido al avance de las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Durante este periodo, los servicios alimentadores que normalmente operan desde el Portal Américas funcionarán desde la estación Banderas. Por su parte, los servicios de TransMiZonal atenderán a los usuarios desde los paraderos ubicados en el entorno del portal.

Programe sus recorridos por cierre de estaciones en el suroccidente de Bogotá

Jaime Monroy, subgerente de Operaciones de TransMilenio, explicó que esta medida busca facilitar el desarrollo de la infraestructura del metro sin afectar la seguridad de los usuarios. “Por el avance de la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, se suspenderá temporalmente la operación del Portal de las Américas y la estación Biblioteca El Tintal”, indicó.

TransMilenio invitó a los ciudadanos a consultar sus canales oficiales para conocer actualizaciones sobre el sistema y planear sus desplazamientos con anticipación.

¿Cuáles son las alternativas de movilidad ante el cierre de Portal Américas y Biblioteca Tintal?

Los paraderos de TransMiZonal estarán ubicados en puntos estratégicos de la localidad, permitiendo conectar el sector del Portal Américas con los distintos puntos cardinales de la ciudad.

Además, los servicios zonales DG208, CG137, CG147, GA535, GA518, 927, 787A, GK527, GA532, GH530, GC509, GL508 y CG157 modificarán sus recorridos y realizarán paradas en zonas cercanas al Portal Américas. Estos puntos han sido seleccionados estratégicamente para asegurar que los pasajeros puedan continuar sus trayectos en múltiples direcciones.