Por carrera Global Energy, cierres viales afectarán la movilidad en Bogotá este domingo

A primera hora del sábado, 27 de septiembre, la cuenta de Bogotá Tránsito informó que el domingo (28) se realizarán cierres por la carrera Gobal Energy Race Bimbo.

De acuerdo con el perfil, que informa en tiempo real sobre el estado de las vías en la capital del país, se realizarán cierres en corredores de alto flujo vehicular, como la Calle 26, la Carrera 50 y la Calle 53, entre otros.

¿Qué vías se verán afectadas?

Los cierres iniciaran poco antes de las 7:00 de la mañana y se extenderán durante varias horas, hasta que el evento deportivo finalice. Las vías afectadas, de acuerdo con la administración distrital, serán:

La calzada sur de la Av. Calle 26, entre la Carrera 66ª y la Av. Carrera 50.

La Carrera 57 entre la Av. Calle 26 y la Calle 24.

La calzada norte de la Calle 24ª entre la Carrera 50 y la Av. Carrera 57.

La Carrera 51, entre la Av. Calle 24 y la Calle 24ª.

Uno de los carriles de la calzada norte de la Calle 24, entre la Carrera 52 y la Av. Carrera 50.

La calzada occidental de la Av. Carrera 50, entre la Av. Calle 53 y la Av. Calle 25.

Las calzadas norte de la Calle 44, entre la Av. Carrera 60 y la Av. Carrera 50.

Las calzadas oriental y occidental de la Av. Carrera 60, entre la Av. Calle 26 y la Av. Calle 53 y la calzada occidental, entre las Av. Calle 26 y la Av. Calle 63.

Las calzadas norte y sur de la Av. Calle 53, entre la Av. Carrera 60 y la Carrera 66ª.

Alcaldía realizó una serie de recomendaciones para los asistentes de la carrera:

Para garantizar una movilidad segura y eficiente, pese a los cierres por la carrera, la Alcaldía recomendó a los corredores llegar en transporte público, bicicleta o a pie al lugar del evento; planificar sus viajes con anterioridad; estacionar solo en lugares autorizados o de parqueo pago, y seguir las instrucciones del personal en vía.