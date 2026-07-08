Así será el inicio de la agenda internacional del gobierno electo de De la Espriella en Estados Unidos

En entrevista con Noticias RCN, el ministro de Comercio designado por Abelardo de la Espriella, Mauricio Gómez Amín, reveló el inicio de la agenda internacional del gobierno electo.

La próxima semana, el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y él estarán en Washington y Nueva York (Estados Unidos) sosteniendo reuniones importantes.

Reuniones clave en Estados Unidos

“Arrancamos con una gira con el señor vicepresidente y el ministro de Hacienda designado. Vamos a estar en el Banco Mundial, con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), la Banca Multilateral, el Departamento del Tesoro, más de 30 parlamentarios (de los dos partidos, Republicano y Demócrata) y la Banca Privada”, detalló.

Gómez Amín sostuvo que en Washington tendrán una misión importante: “Estados Unidos entienda que las relaciones a partir del 7 de agosto con ellos cambian”.

Durante la campaña de segunda vuelta, el presidente Donald Trump fue uno de los mandatarios que abiertamente anunció su respaldo a la candidatura de De la Espriella.

¿Cómo será la relación Trump – De la Espriella?

“Como presidente, tendrá un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas”, estas fueron las palabras que le dio en la campaña.

De igual forma, se debe recordar que, tras la elección, De la Espriella anunció que Colombia hará parte del Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por el gobierno Trump enfocada en la relación con los países de la región.

También es conocido como la Coalición Anti-Carteles de las Américas. El propósito principal es hacerle frente al narcotráfico. “Estados Unidos y sus aliados deben coordinarse para probar a estas organizaciones (criminales) de todo control territorial y acceso a financiamiento o recursos”, mencionó en su momento el presidente Trump sobre los alcances.